蕭美琴重申 反對核廢料進花蓮

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中國時報
／花蓮報導

以核養綠公投通過，衝擊中央2025非核家園政策目標，也使核廢料貯存場選址議題再度浮上檯面。繼新北市反對成為核廢料最終處置場，長期反對花蓮納入候選場址的花蓮立委蕭美琴，6日在立法院審查核能發電後端營運基金時，再次重申一貫立場，強烈反對將花蓮縣納入核廢料最終處置場候選場址。

核能發電後端營運基金主責核廢料處理業務，核廢料最終處置場工作期程今年進入「候選場址評選、核定」階段，蕭美琴指出，台電自2012年在秀林鄉以「挖隧道」名義，進行實為地質地質探測的黑箱作業，目的是在調查當地做為廢料貯存場的可能性。當時，地方居民北上立法院抗議，才終於讓台電將鑽井封住，她則在立院持續關切用過核子燃料最終處置爭議。

隔年，由於經濟部公布的《用過核子燃料最終處置計畫》仍鎖定花蓮縣秀林鄉的岩層，蕭美琴向當時的行政院長江宜樺表達強烈不滿與嚴正抗議，要求排除秀林鄉這個選項，主張台電不必考慮花蓮縣任何的岩層地帶，也不必再編列任何相關預算。

2013年至今，此議題較未被討論，但隨著公投過關、今年又進入核廢料最終處置場「候選場址評選、核定」的工作期程，因此蕭美琴昨再度指出，花蓮地震頻繁，秀林鄉若做為最終處置場，一旦因地震災害而導致處置場輻射外洩時，鄰近的花蓮市與吉安鄉人口高達20多萬，根本無法有效撤離，呼籲台電考量地質特性及民意要求，永遠都不要將花蓮縣視為未來選址的選項。

(中國時報)

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