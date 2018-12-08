高醫照妖鏡 兒虐驗傷現形

高醫法醫病理科主任尹莘玲利用俗稱「照妖鏡」的最新科學驗傷儀器多波域光源做檢查，讓兒虐現形。（林瑞益攝）

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中國時報
／高雄報導

兒虐事件頻傳，高醫利用俗稱「照妖鏡」的最新科學驗傷儀器多波域光源做檢查，發現受虐兒小新全身傷痕累累，包含背部擦傷、雙臉頰掐傷等，確認是意圖致人於死的「受虐性腦傷」，通報司法單位調查。

高醫昨天表示，6日舉辦「107年高屏區兒少保護醫療區域整合中心期末成果發表暨跨領域專家學者研討會」，期盼透過公私部門商議，共同建立兒少成長的友善環境；會中以小新受虐的事件為例，透過科學佐證，警方循線查緝，逮捕虐兒兇手。

當時這名出生才58天的男嬰小新，慘遭親生父母施虐，全身遍體鱗傷，奄奄一息，幸經高醫使用低溫療法搶救，保住一命，並通知社政及檢警單位追查，不但保住小命，在3個月內，將凶手繩之以法。

據衛生福利部統計，去年全台累計通報個案近6萬人，平均每9分鐘就有1名小孩被通報，兒少保護工作刻不容緩。

高醫表示，當時接到這病例，即啟動兒虐驗傷小組會診，法醫病理科主任尹莘玲利用俗稱「照妖鏡」的最新科學驗傷儀器多波域光源做檢查，發現小新的背部擦傷、雙臉頰掐傷、頸部掐傷和腳底瘀痕，確認是意圖致人於死的「受虐性腦傷」，迅速通報司法單位調查。

高醫於2014年建置全國首創的「高雄市兒童少年驗傷醫療整合中心」，為兒童專屬且友善的驗傷中心，今年8月獲衛生福利部指定為「高屏區兒少保護醫療區域整合中心」，共投入29科室，逾60名專業人員，組成專業的兒少保團隊，積極協助高屏澎地區複雜性的重大兒虐個案驗傷醫療，至今共累積127案。

(中國時報)

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