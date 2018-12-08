宣導爺奶交通安全 警祭親情攻勢

北市警察局為降低高齡長者交通事故死亡率，各轄區員警前往長輩較常出沒的公園、市場等地，加強交通安全宣導。（北市警察局提供）

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中國時報
林縉明／台北報導

高齡化社會來臨，不少長者因自認熟悉路況，忽略交通安全重要性，北市今年1月至11月行人交通死亡有25人，其中65歲以上長者達19人占整體的73％；此外，自行車交通事故死亡4人中有3人為65歲以上高齡者。北市交通局為加強長輩交通安全宣導，近期偕同教育局發動「親情攻勢」，希望透過低年級學童家庭聯絡簿，張貼交通安全觀念宣導，降低高齡長者交通事故死亡率。

北市交通警察大隊分析高齡長者死亡交通事故，發現高齡行人事故中自身違規比例為68％，肇事原因以「未依規定行走行人設施」、「闖紅燈」最高；高齡單車族部分，自身有違規行為比例為75％，高齡長者違規肇事比例偏高。

交通警察大隊指出，高齡長者通常在住家附近通行，因自認熟悉路況過於自信，加上經年累月用路習慣與貪圖方便的僥倖心態，且年長者反應較緩慢，遇到突發事件難以做出應變，成為事故發生的潛在危險因素。

警察局為加強高齡長者交通安全觀念宣導，鎖定年長者家中的孫子女發動親情攻勢，把交通安全宣導貼紙黏貼國小低年級學童聯絡簿，希望藉由學童代為轉達家中長輩交通安全觀念，並全面動員各警分局員警至轄內高齡長者經常活動的公園、市場、寺廟等地加強宣導。

警察局提醒，家中有高齡長者應多關心外出用路習慣，並鼓勵搭乘大眾運輸，晨昏外出應酌亮色衣物並配戴反光配件，遵守交通規則，平安享受高齡生活。

(中國時報)

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