死神相框 預見吸毒慘樣

2018年12月08日 04:11 中國時報 巫靜婷／苗栗報導

苗栗三義西湖度假村在法務部、內政部警政署及衛福部食藥署等單位指導下，創全國之先在園區設置反毒訓練基地，以寓教於樂方式提供毒品危害預防資訊，並展示新興毒品包裝樣態，其中「死神相框」動態模擬出吸毒後的樣貌，令民眾驚嚇不已。

毒品不僅危害個人、家庭，對環境、社會治安更造成重大影響，反毒訓練基地依據兒童、青少年、成人規畫3套反毒課程教案，與科博館、法醫研究所聯合舉辦「反毒與防罪－宅急便特展」，讓民眾免費入場認識毒品的危害。

反毒基地陳列許多新興、常見毒品樣態，包含毒咖啡包、毒果凍、毒梅餅、毒郵票等，其中全台唯一「死神相框」互動展件，民眾拍照後即能在螢幕中看見吸毒後的自己，15秒的動態展示嚇壞不少體驗民眾，法務部長蔡清祥試拍後也驚呼「實在太難看了」。

蔡清祥說，政府積極推動反毒、緝毒、拒毒、戒毒等反毒策略，目前法務部設立反毒行動巡迴車石虎號於中部偏遠地區學校巡迴，讓反毒教育走入家庭和社區，結合7日成立的反毒訓練基地，使反毒宣導發揮得更淋漓盡致。

西湖度假村董事長鄭順福指出，擔任更生保護會苗栗分會委員時，得知受刑人有逾半數入獄都和毒品有關，因而發想利用維多利亞館籌建反毒訓練基地，期望能在憾事發生前先行預防。

(中國時報)