邀小朋友 來去圖書館住一晚

2018年12月08日 04:11 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

由官田區大崎里中山堂變身的大崎兒童藝術圖書館，近年以來去鄉下藝術圖書館住一晚營隊打出名號，將再推出明年1月26至27日的兩天一夜寒假營隊，8日中午12時開放報名，盼讓學童透過農村文化、藝術手作，培養對家鄉的認同與對農業的關心。

大崎兒童藝術圖書館於2015年10月開幕，明年寒假唯一一場「2019兒童村落藝術冬令營」，全新推出以「纖維」主題的材質創作體驗，運用大自然的材料，從染色到做框的織作體驗，讓小朋友自己動手製作自己的小織福，並且學習傳統印刷製版，印製專屬春聯和紅包袋。

除染料製作、洋蔥染DIY、小織福創作、傳統印刷體驗，還有最與眾不同的村落體驗，由南藝大學生組成的輔導員帶領小朋友夜遊山村，逛珊瑚潭藝農聚落，用五感體驗農村環境，結交在地夥伴，並且夜宿山村藝術圖書館，在書香中度過不一樣的夜晚。

兒童村落藝術冬令營活動招收對象為國小3至6年級學童，4人同行享95折優惠，今天中午12時開放報名。歷年活動不僅有附近台南、高雄學童參加，甚至有遠從台中、新竹、新北來的小朋友，詳細資訊見https://www.da7artgrower.com/pages/da7childartlibrary。

(中國時報)