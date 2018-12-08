台灣史料展 收藏家獻寶

2018年12月08日 04:11 中國時報 李依璇／台北報導

台北市文化局主辦「福爾摩沙印象－16~19世紀『他者』視角下的台灣」，即日起至明年2月24日在中山堂展出，透過收藏家簡義雄珍藏的文物，展現400年的台灣史，其中，《台灣略記》更是最早紀錄台灣原住民文獻的歷史文物。簡義雄說，競標這本書時，有日本買家也想競標，雖然要價不斐，「但一定要留在台灣，不能賣給日本」，因此咬牙買下，現在才能讓《台灣略記》呈現在台灣人眼前。

收藏家簡義雄曾是電信局員工，退休後埋頭進入台灣史的收藏世界，一生充滿傳奇性，他為台灣做主題性收藏，透過16至19世紀外國的文獻來看台灣，7日記者會上吸引了西班牙商務辦事處長Mr. Jose Luis Echaniz、法國在台協會副主任聞名而來，想要一睹簡義雄的台灣史收藏品。

「對歷史執迷不悟！」簡義雄笑說，他不願台灣的歷史文獻流入其他國度，這次展出的《福爾摩沙歷史與地理的描述》、《美國海洋發展史》、《台灣略記》等10冊古籍，每本都是他盡心竭力搜集而來。

簡義雄說，《台灣略記》是1627 年荷蘭傳教士來台所寫，屬最早台灣歷史文物之一，「雖價格高昂，但這本書一定要留在台灣，不能賣給日本！」他三番兩次與太太討論後，終於將這本書納入收藏品中，也才能夠讓《台灣略記》呈現在台灣人眼前。

(中國時報)