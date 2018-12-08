台灣史料展 收藏家獻寶

收藏家簡義雄為現場觀眾導引展覽。（李依璇攝）

友善列印
中國時報
李依璇／台北報導

台北市文化局主辦「福爾摩沙印象－16~19世紀『他者』視角下的台灣」，即日起至明年2月24日在中山堂展出，透過收藏家簡義雄珍藏的文物，展現400年的台灣史，其中，《台灣略記》更是最早紀錄台灣原住民文獻的歷史文物。簡義雄說，競標這本書時，有日本買家也想競標，雖然要價不斐，「但一定要留在台灣，不能賣給日本」，因此咬牙買下，現在才能讓《台灣略記》呈現在台灣人眼前。

收藏家簡義雄曾是電信局員工，退休後埋頭進入台灣史的收藏世界，一生充滿傳奇性，他為台灣做主題性收藏，透過16至19世紀外國的文獻來看台灣，7日記者會上吸引了西班牙商務辦事處長Mr. Jose Luis Echaniz、法國在台協會副主任聞名而來，想要一睹簡義雄的台灣史收藏品。

「對歷史執迷不悟！」簡義雄笑說，他不願台灣的歷史文獻流入其他國度，這次展出的《福爾摩沙歷史與地理的描述》、《美國海洋發展史》、《台灣略記》等10冊古籍，每本都是他盡心竭力搜集而來。

簡義雄說，《台灣略記》是1627 年荷蘭傳教士來台所寫，屬最早台灣歷史文物之一，「雖價格高昂，但這本書一定要留在台灣，不能賣給日本！」他三番兩次與太太討論後，終於將這本書納入收藏品中，也才能夠讓《台灣略記》呈現在台灣人眼前。

(中國時報)

邀小朋友 來去圖書館住一晚 偷明珠害風水 二水鄉長告竊賊

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。