偷明珠害風水 二水鄉長告竊賊

競選連任的彰化縣二水鄉長鄭蒼陽競選總部，投票當天凌晨竟遭竊賊闖空門，神明桌上供奉的三太子神尊慘遭壓斷手，神像前3顆神明加持過的明珠也不翼而飛。（謝瓊雲翻攝）

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中國時報
／彰化報導

競選連任的彰化縣二水鄉長鄭蒼陽競選總部，投票當天凌晨竟遭竊賊闖空門，神明桌上供奉的三太子神尊慘遭壓斷手，神像前3顆神明加持過的明珠也不翼而飛。鄭蒼陽認為，不肖竊賊偷走明珠，破壞他總部風水布局，害他落選，將委請律師追加控告竊賊「意圖使人不當選」。

無黨籍鄭蒼陽面對代表會副主席蘇界欽挑戰，兩人選前支持度呈五五波，選情緊繃；11月24日投票日當天，鄭總部驚傳竊案，監視器畫面顯示，董姓竊嫌在總部進進出出，共待了2個多小時，沒想到最後貴重物品都還在，反倒是神像遭破壞、明珠也不見，壞了他的風水陣。開票結果，鄭獲4708票，蘇得5044票，鄭以336票之差落選。

篤信宗教與風水的鄭蒼陽激動表示，這是百分之百意圖使人不當選！登記前特地前往二水鄉桃山廟，求回3尊太子元帥神尊放在總部，用兩個紅包袋各放3顆明珠，布置風水陣加強氣場運勢，誰料到竟在投票當天被人攪局，報案後警車前來總部，導致民眾誤解、謠傳他買票被抓，嚴重影響選情。

得知竊嫌落網，鄭蒼陽強調，一定會委託律師提告，不只要告竊賊，也要向對手提出當選無效之訴。田中分局偵查隊長曾煥東說，失竊明珠外表如一般玻璃彈珠，董男落網後供稱，只偷1包菸就離開，沒偷珠子，訊後被依竊盜罪嫌移送。

(中國時報)

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