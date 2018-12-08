餐廳旁開賭場 警破門逮51人

2018年12月08日 04:11 中國時報 林瑞益／高雄報導

41歲蘇姓女賭場主持人以為高雄市田寮山區地處偏僻，警方查緝困難，租用田寮區的「包總廚森林餐廳」旁空地當賭場，並派人把風，嚴密把關出入人員。高雄湖內、岡山警分局昨天宣布循線偵破此賭場，逮捕51名人員包含工作人員與賭客。

湖內警分局表示，年關將至，不少職業賭場伺機蠢動，抓準民眾於過年前試手氣，利用偏僻山區、漁塭及工寮等場所作為隱蔽，擴大營業。此處賭場吸引來自雲林、嘉義、屏東鹽埔的賭客。

該處賭場的工作人員為了躲避警方的查緝，選擇將接駁車設在岡山區附近某停車場中。警方6日接獲線報，立即布線埋伏，尾隨跟監，在共同分析情資後，建立跨分局團隊合作模式，調度湖內、岡山分局共40名警力，於下午4時20分發動攻勢，衝入賭場，令賭客措手不及，紛紛逃竄。

警方經地毯式的搜尋，共逮回賭場負責人、賭客、工作人員等51人，並查扣一批賭具包含天九牌、骰子，及無線電2台、計時器1台、賭資新台幣4萬7100元等。

警方訊後，將56歲屋主包姓男子、蘇姓賭場負責人，及陳姓、李姓等把風工作人員等4人依刑法賭博罪嫌移送法辦，其餘賭客47人則依社會秩序維護法裁處罰鍰。

此外，湖內分局在今年下半年共查獲3場職業性賭場，湖內分局長王世芳昨天說，職業賭場往往會衍生員警風紀及社會重大治安事件，湖內地區絕對不容許職業賭場存在。

(中國時報)