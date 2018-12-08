96名視障生 挑戰爬古道、登101

2018年12月08日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市啟明學校視障學生，在老師、家長和志工陪同下挑戰登天母古道。（啟明學校提供）

台北市啟明學校今年歡慶101周年校慶，學校為鼓勵視障學生不畏身體障礙，仍要勇敢踏出去，7日安排全校96位學生在老師、家長和志工陪同下，早上挑戰登天母古道，下午則上101大樓觀景台「認識台北」。不少學生都說，雖然眼睛看不見，但仍不應自我設限，無論是爬山、搭乘快速電梯，都是很好的體驗，更是挑戰自我的機會！

啟明學校校長蔡明蒼說，因為是101周年校慶，原本打算安排師生到101大樓登階，不僅有同音的象徵意義，也是鼓勵孩子「往上爬」。不過，由於101大樓並非時時都開放登階，因此，最後學校改安排學生早上爬天母古道，下午再上101觀景台，由老師拿著點字地圖，逐一介紹台北市行政區的位置和特色。

師長志工 一對一陪同

因為參與活動的96位學生橫跨幼兒園到高中階段，啟明學校老師潘樺說，為了讓大家能順利走完古道，事前半個月就要求學生每天花20分鐘下課時間做「登階訓練」。昨天天氣不佳，原本要走2.4公里的組別，全部縮短成0.8公里，不過在家長、老師、志工一對一陪同下，加上每位學生都帶著手杖，幾乎全部都挑戰成功。

體驗世界 興奮歡呼

雙眼全盲的高二學生江品翰表示，昨天飄雨，古道路面有點濕滑，必須用手杖先「探路」，並在志工引導下才能跨出步伐，雖然如此，「還是很享受接近大自然的感覺！」至於首次登上101觀景台，他也興奮直呼，第一次搭這麼快的電梯，更讓他覺得，身為視障者，還是要多往外體驗這個世界，不要把自己困住。

右眼全盲左眼視力僅0.1的學生林修楷也樂觀笑說，小時候常常跌倒，但人都是從跌倒、挫折中學習經驗，所以即使在飄雨的天氣爬天母古道，也已經很會預防跌倒，「都已經看不到了，更要走出去、挑戰自己！」高二學生林彩瑜則說，爬山可以呼吸新鮮空氣，又能沿路和陪同的志工聊天，所以很喜歡爬山。

(中國時報)