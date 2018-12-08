兩岸創客教育論壇 推廣自造

2018年12月08日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

今年邁入第三屆的「兩岸創客教育論壇」7日在板橋大觀國中舉行，兩岸創客領域業界代表及教育工作者共同研討交流創客教育，新北市長朱立倫表示，期待創客教育能繼續強化能量，從教育界生根，持續推廣到生活各個領域，成為城市進步、產業發展的動力。

落實動手做 從教育界扎根

本屆「新北市2018年兩岸創客教育論壇」由大觀國中規畫舉辦，以「ZERO to MAKER to MARKET」三個層次的創客精神進行研討，邀請MakerPRO創辦人歐敏銓、上海交大海外教育學院主任戴明朝及新北市各級學校及創客領域的推手，透過論壇交流進行創客跨界及跨域對話，將創客能量從校園擴散至各個角落。

朱立倫致詞時表示，創客精神簡單來說就是「自己動手做」，在過去大家都是「自造者」，透過自造再發展為工業生產商品，這個過程就是台灣工業發展基礎，也帶動了台灣早期經濟發展成果；隨著時代變遷，大家習於直接使用現有工業產品，逐漸失去自己動手做的趨勢，也漸漸失去創新能力，因此新北市透過教育界、產業界共同合作，重新找回自己動手做的創客精神。

朱立倫說，創客教育就是「ZERO to MAKER to MARKET」，從零開始、成為自造者，再進一步推動商品成熟化、市場化，感謝大家在過去8年來，對新北市推動自造者精神的肯定，共同為這個目標而努力，使創客教育充滿動能，從教育體系進一步擴展到各個角落，落實於生活領域之中。

大觀幼兒園 深化創客精神

教育局指出，大觀國中為新北市創客、藝術及科技重要的教育據點，9月正式成立的「大觀非營利幼兒園」，將校內原有創客資源向下延伸至幼兒園階段，深化及延伸創客教育，共享教育資源，除引進業界科技及政府資源，更融合藝術教育與創客教育精神，豐富校園情境。

(中國時報)