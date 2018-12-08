廢水處理廠成違建 審計室糾正

豬糞發電夢碎！彰化縣打造綠金加值園區廢水處理場，不符地目，放流水也未達標準，形成一座大違建，目前場區無人管理，設備任棄置。（吳敏菁翻攝）

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中國時報
吳敏菁／彰化報導

豬糞發電一場夢！彰化縣是全國第3大畜牧產業，卻帶來糞便排遺，汙染河川，彰化縣政府歷任2任縣長投入豬糞變綠金，斥資2442萬元打造彰化縣綠金加值園區廢水處理場，卻未完成土地合法化，驗收完成2年後仍未達流放標準，形成被棄置的龐大違建。

多頭馬車難配合 已興訟

縣府水資處表示，縣府是配合中央政策，將綠金基地轉換成沼液集中處理中心，農委會釋出法令將鬆綁，豈料審查多頭馬車，無法配合，業者未依契約，已在訴訟中。

綠金加值園區廢水處理的構想是要將動物排遺收集起來，轉換成沼氣、天然氣等再生能源，原本的廢水處理廠轉型為沼氣生質發展處理中心，處理在地畜牧業廢水排遺，減輕汙水問題，還能製造再生能源。

2015年10月縣府舉辦說明會，水資處指出，早期沼液處理完後不能直接做液態肥，需經更高級處理後才能放到一般水體裡，後來中央法規放寬，農委會及農糧署已修改相關法規，輔導所有養豬場及畜牧業能在地處理沼液，直接做液態肥。

違反區域計畫 形成違建

縣府發包在東螺溪畔打造彰化縣綠金創新加值園區，利用厭氧發酵技術將有機廢棄物轉化為清潔能源，設備處理量每日30至75噸畜牧廢水，經厭氧發酵產生沼氣發電自用，餘熱回收厭氧發酵再利用，最終使畜牧廢水符合放流水標準後放流。

但興辦過程逕以籌設畜牧設施方式申請建置及運作，違反區域計畫法，未獲中央主管機關審查通過，形成違建。

審計室檢討，驗收過程也未確實檢討放流水是否符合環保署標準，就驗收合格並付款，2年後才以放流水未達標準要求扣減契約價金，衍生履約爭議，場區目前無人管理，相關投資未能發揮應有效益。

(中國時報)

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