林宜瑾當選總召 郭信良不承認

2018年12月08日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市議長選舉民進黨內競爭激烈，擁有25席議員的民進黨7日推舉議會黨團新任總召，由新潮流系資深議員林宜瑾以13票當選。但議長熱門人選之一的副議長郭信良對推舉過程有異議，不僅退席抗議還強調不承認新總召；黨部主委黃先柱則宣稱符合程序，掀茶壺內風暴。

民進黨台南市議員席次雖未實質過半，但因差距不大，下屆正副議長人選仍以民進黨實力最被看好。一般預料，議長人選以同為「六連霸」的郭信良、邱莉莉及林宜瑾等3人最有機會「上位」。此次林宜瑾當選新總召，除掌握黨團主導地位外，更讓下周四即將登場的正副議長假投票備受關注。

民進黨台南市黨部7日邀集新科黨籍議員討論黨團事宜，25位新當選議員，除蔡旺詮外，有24人到場或派代表，現場並共推林宜瑾為新任黨團總召，處理後續正副議長事宜。

郭指程序不符規定

不過，郭信良指出，依規定應該先召開臨時黨團會議，討論成立黨團相關事項，包括總召如何產生、何時產生；不料，在還沒開臨時會議前，竟然直接選總召；同時，黨團會議也應推派資深議員擔任臨時主席，主持會議並推選總召，但卻由黨部主委黃先柱直接擔任主席，程序不符規定。

郭信良還強調，中央黨部規定各直轄市議會黨團討論正副議長選舉相關事宜時，所有黨籍議員當選人應該全程參與，決議正副議長支持人選；但如此重要的會議，市黨部卻沒在事前說明清楚，因此部分議員因有事找助理代為出席，「根本是黑箱作業！」

蔡旺詮也認為，此事已違反黨團自主原則，黨意凌駕民意，陷黃偉哲市長於不義，呼籲黨部應重新說清楚，黨團也應在假投票時，全員到齊再推新總召，否則在民進黨敗選之際，無法凝聚共識對外，進而影響立委補選，市黨部應負最大責任。

黃先柱表示，他先擔任臨時主席，但在選出新總召後，就交由林宜瑾討論議長選舉事宜，一切符合程序。他還說，開會前曾請示中央黨部組織部，詢問有人出國該怎麼辦？中央回應指因無法掌握每個人何時出國，沒來的人可以派代表或以書面表達意見，絕非副議長所說的黑箱作業。

林宜瑾認為，由於民進黨在議會並未過半，必須爭取無黨籍議員的支持，因此黨團成員認為人選的產生不宜拖延，好讓正副議長人選有時間爭取其他議員的支持。

下周假投票受關注

此外，黨團會議也確定產生正副議長人選的遊戲規則，預定將於下周四以假投票、記名產生人選，而且每位成員都是候選人，由大家假投票互推，而非登記方式。

(中國時報)