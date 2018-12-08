曾憲榮不放棄 成UCLA終身教授

美國洛杉磯加州大學（UCLA）分子藥理系終身正教授的曾憲榮。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

大學聯考英文僅19分，卻以一個台灣土博士資歷，拿到美國洛杉磯加州大學（UCLA）分子藥理系終身正教授的曾憲榮，7日獲得屏東中學傑出校友表揚，他以自身經驗跟學弟分享，在專業道路上起步稍晚沒關係，記住要終身學習、永不放棄，就能朝頂尖邁進。

奈米魔鬼氈 助癌症治療

曾憲榮與團隊所研發的血液檢測晶片「奈米魔鬼氈」，透過血液篩檢可捕捉癌症患者血液中的循環腫瘤細胞，能讓醫師對腫瘤變化作有效監控與調整治療方案，而他所開設的生技公司也被甄選參與美國癌症登月計畫。

生日當天 推薦信被退

但鮮少人知道他曾經也是「菜」英文，從小就對化學有興趣的曾憲榮說，以前是有興趣、不過沒自信，直到高中老師派他去參加科學競賽，拿到第1名佳績，且成績超過第2名很多，才肯定自己不輸給其他頂尖學生，建立自信也讓他未來路走得更堅定。

看似順遂的人生其實也有過低潮，他透露，2003年在申請教授資格審查時，記得當年寫了20多篇論文登上期刊，更領了校長研究獎，就在生日當天，指導教授就跟他說「你申請教授的推薦信被退了」。

但當這扇門關了、同時也幫你開了另扇窗，他因緣際會拿到醫學藥理系教授資格，意外走到另個領域，如今發光發熱，他與學弟分享說「往前走不會比今天更差了」，只要持續進步，永遠都有在各領域立足機會。

(中國時報)

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