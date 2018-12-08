球蟒不暴衝 浪貓躍升人氣王

球蟒生完蛋後在護蛋。（櫥窗野獸提供）

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中國時報
／連線報導
遠東科大教師張美玲在校園內飼養2隻流浪貓，頗受師生歡迎。左圖為張美玲和灰貓「布朗尼」。右下圖為「糖糖」。（李其樺翻攝）

就讀吳鳳科技大學大四的蘇同學是蛇跟守宮的玩家，目前共養了3、40隻左右的蛇，包括球蟒、玉米蛇等，還有臉書粉絲專頁「櫥窗野獸Zu Showcase of Beast」，2013年10月從1隻球蟒開始，全盛時期有8、90隻的數量，蘇同學也會跟玩家互相交流、販售給有心的玩家，因此結識許多愛蛇的友人。

蘇同學說，自己養的第1隻蛇是球蟒，因為是學生的關係，經費有限，但又想有更多更美花色的蛇，就從簡單的交配開始，自己繁衍，再跟其他玩家交流、交換。目前台灣飼主大多讓蛇吃老鼠，蘇同學說，夏天老鼠繁殖較不易，曾遇過缺貨的狀況，後來跟繁殖老鼠的賣家熟了，就每周2天到繁殖場幫忙，確認老鼠貨源，價格上也有優惠。

蘇同學強調，蛇其實沒那麼可怕，不同的蛇有不同習性，像球蟒生長到一個階段會出現拒食的情況；緊張時會縮成一球，這些都是經驗累積而來。蘇同學說，球蟒相較其他蛇類較不會爆衝，有小孩的家庭也可以飼養，主要是飼主需要了解自己的蛇。飼養上，蘇同學也提醒飼養者，不要過度解讀蛇的行為，有時只是出於天性，無須過度緊張。

遠東科大休閒運管系教師張美玲在校內有機農場內飼養2隻流浪貓，分別取名「布朗尼」和「糖糖」。平時兩隻浪貓以校園為家，和學生互動親密，也受到不少學子歡迎，儼然成為校園人氣寵物。

張美玲表示，布朗尼和糖糖為學生飼養的流浪貓，去年對方出國託她收養，於是將布朗尼和糖糖養在校園，已滿1年。

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(中國時報)

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