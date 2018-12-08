有緣來作伙 浪狗黑皮成寶貝

2018年12月08日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

受傷的流浪狗「黑皮」今年7月被民眾通報在新北市新店區銀河路徘徊，新北市動保處搶救發現牠屁股上長了腫瘤，經醫療團隊成功摘除腫瘤，「黑皮」已由陳姓民眾認養，有了一個幸福的家，成為飼主家中的寶貝。

動保員焦慶義跟張蘇瑋7月間獲報前往新店銀河路救援黑皮，並將牠交由動保處毛寶貝醫療中心診治，經獸醫師謝侑達檢查判斷，黑皮的腫瘤雖無立即危險，但腫瘤團塊如果增生太大，恐造成排便困難而危及生命，醫療團隊也決定立即為牠動手術，將黑皮臀部的腫瘤切除乾淨，黑皮術後傷口癒合狀況也相當良好。

陳姓民眾獲悉後，主動打電話到動保處表示要認養黑皮，他表示，平日休假有空都會去新店爬山，途經銀河路都會看到黑皮，之前就覺得跟牠很有緣份，只是一直沒有辦法引導把牠帶回家，向附近的居民打聽，才得知有人通報黑皮生病，且已由動保處救援安置。

動保處表示，動保處毛寶貝醫療中心有專業獸醫團隊，可以守護流浪毛寶貝健康生命。民眾可以協助通報地點，由動保處派員處理，共同努力完成每一次毛寶貝救援行動。

動保處呼籲，民眾如發現急需救援的動物，能通報動保處動物救援中心，一起支持「零棄養」、「認養、不棄養，給牠們一個溫暖的家」，歡迎民眾至新北市各動物之家認養，希望牠們都能找到幸福的歸宿。

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(中國時報)