男友防兵變 送臘腸狗陪女友

Sam當兵前買了臘腸狗點點陪伴女友，沒想到女友把所有生活費都花在點點身上，讓他吃飛醋。（蔡依珍攝）

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中國時報
本報記者／綜合報導

毛小孩常有療癒身心、聯繫感情的魔力，林姓男子飼養的米克斯阿信、阿良，讓過去少互動的妻小拉近距離；黃姓婦人則為女兒添了貓咪「妹妹」；Sam則以臘腸狗「點點」陪伴女友，一起熬過兵變時期；桃園的DeMo House則是毛爸毛媽和毛小孩放鬆用膳的小天地。

新竹林姓男子「腦子被雷劈到」，想聽別人多叫他的名字，以自己名字為一黑一白的兩隻狗取名為阿信、阿良，本來不太愛搭理他的小女兒，開始主動攀談，父女倆還會在車上分享狗狗狀況，原本略顯閉塞的溝通管道宛如有了缺口，拉近林男與家人的感情，突破小孩青春期的尷尬。

桃園黃姓婦人的女兒一直期盼有個妹妹，不打算再生小孩的黃女領養貓咪、取名「妹妹」，女兒樂得有「妹妹」一起遊玩，還一肩擔起照顧之責，不但讓女兒圓夢，也更加成熟。

Sam當兵時擔憂女友孤單，特別斥資上萬元買了一隻剛出生的臘腸狗「點點」陪伴，女友頓時有了生活重心，話家常全都不離「點點」，也讓2人感情升溫，渡過當兵時期難熬的分隔兩地。

桃園區三元街上的DeMo House是當地著名的寵物友善餐廳，坐鎮的3隻店毛Coco、Jiji和Momo花色各有不同，感情卻十分要好，在店內能看見他們繞著店家的高腳椅巡迴，或時不時跳上餐桌，給客人一個驚喜，由於鄰近三民公園，不少毛爸毛媽遛完自家寶貝後都會到店內喝杯咖啡，與毛小孩們享受休閒時光。更多寵物趣事請看翻爆APP

(中國時報)

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