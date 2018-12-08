緣分牽的線 胡臺生養狗如養孫

14歲的「馬膩」（右）與10歲的「馬又」（左）因緣際會來到胡家，主人胡臺生說「都是緣分牽的線」。（林欣儀翻攝）

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中國時報
／台中報導

能夠相遇，真的是緣分！今年6月間，住在台北的陳姓夫妻在中橫因路斷墜落山谷，遺留下2隻飼養多年的貴賓犬「馬膩」與「馬又」，因陳家子女在國外念書、無法繼續飼養，2隻狗兒輾轉來到台中市民胡臺生家中，讓原本不喜愛狗狗的他展開全新寵物人生，更將狗兒當成孫子般、建立起深刻情感。

提到「馬膩」與「馬又」，胡臺生有說不完的寵物經，他說，黑色的「馬又」今年10歲、紅貴賓「馬膩」14歲，2隻狗剛到家裡時因環境陌生、無法忘懷前主人，顯得相當安靜，但幾個月過去，牠們漸漸露出活潑個性，每天下班回家，狗兒就等在門口、開心地迎接主人。

以前從未養過寵物的胡臺生笑說，養這2隻貴賓狗真的就像養孫子，每天要幫牠們換尿布、準備食物，每天還要3次帶狗兒出門散步，有時發現「馬膩」或「馬又」身上有發炎或過敏搔癢，還會心急地帶牠們去看獸醫師，甚至出國時都心心念念著狗兒有沒有受到細心照料。

胡臺生說，「馬膩」個性溫和、「馬又」則活潑好動，有時看到狗姊姊被主人抱在懷中，甚至會吃醋，也要擠進來，牠們的共同點則是超喜歡吃蘋果，每天聽到切蘋果的聲音就會衝到廚房等待，真的就像孩子般可愛。

雖然與之前的飼主不認識，卻因緣際會養了「馬膩」與「馬又」，胡臺生說，一切都是緣分牽的線。

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(中國時報)

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