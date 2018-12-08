湯德章紀念公園 藝品迎風亮相

2018年12月08日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南市定古蹟大正公園（湯德章紀念公園）昔日矗立的國父孫中山銅像在4年前拆除後，一度引發藍綠政治角力，如今，在歷經1年餘古蹟修復後，改以公共藝術作品〈迎風〉取代，7日安裝於圓環中心，盼藉由藝術跨越不同族群，展現柔軟與包容力。

湯德章紀念公園是台南市最具指標性的圓環地標，始於1901年實施「市區改正計畫」所規畫的防火公園，向周遭輻射7條主要道路。周邊環繞重要古蹟包括原台南州廳（國立台灣文學館）、原台南合同廳舍（台南市消防隊）、國定古蹟測候所、林百貨、舊警察署（台南市美術館1館）、鶯料理等，是台南歷史城區核心。

台南市文化局指出，回顧圓環歷史沿革，城市空間規畫反映其發展脈絡與歷史記憶，塑造紀念地標則為凝結市民情感共鳴，體現社會共同的價值認知，然而，過去政權及統治者都曾在此高豎雕像，宣揚統治威權，從日據時期的兒玉源太郎雕像乃至孫文銅像皆然。

因此，修復後就決定以藝術文化重回市民生活，設置女性藝術家莊靜雯創作的〈迎風〉，展現舞者在冰天雪地滑行，象徵不畏逆境，展現台南作為文化首都的高度。藝術品一亮相，民眾褒貶不一，有民眾讚揚只要不放跟政治有關銅像都好，但也有民眾批倒不如維持花草樹木更好。

(中國時報)