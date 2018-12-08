證照達人獎 致理科大連6年獲獎

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中國時報
／新北報導

教育部6日舉行第14屆技職之光頒獎典禮，致理科技大學鍾易霖同學以29張專業證照獲得技專校院組證照達人獎項，同時也是致理科大連續6年獲得此項榮譽，該校每年發出700萬的證照獎勵金，鼓勵同學取得專業證照，成果各界有目共睹。

致理科大表示，鍾易霖今年剛從資訊管理系畢業，為了提升畢業後進入職場競爭力，在學期間將努力的方向集中在資訊安全、物聯網、大數據分析以及電子商務，除了專業領域外，鐘易霖也考取有關專案管理、顧客關係方面的證照，使自己成為時代所需的跨領域人才。

鍾易霖說，現今學歷愈來愈薄，機器人的月租費甚至比很多大學畢業生的起薪還要高，壓縮了個人的工作機會，而且它們沒有情緒、不會偷懶，老闆不用擔心成本過高或被投訴的問題，所以只擁有一技之長已經不夠，培養跨領域的多元能力，才是目前的趨勢，而證照可以為自己加值，在職場上加分。

致理科大校長尚世昌稱，學校連續6年在證照達人獎項中獲獎，代表多年來學校推動證照的方向是大家所肯定的，在未來的年代「沒人罩，也要有證照」，透過證照的認證，可以為學生在職場競爭力上加分。

尚世昌表示，每年學校會發出700萬的證照獎勵金，其目的就是希望鼓勵學生，多多考取對自己有用的證照，並不斷地充實自我，挑戰自我，讓自己擁有不一樣的人生。

(中國時報)

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