持續深耕學甲 陳俊安培養觀光人才

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中國時報
／台南報導

前台南市觀旅局長陳俊安今年返回故鄉學甲競選市議員失利，選後他表示，未來將以選舉補助款成立鹽分地帶文教觀光協會培養年輕專業人才，持續深耕在地，共同讓家鄉變得更好來努力。

陳俊安早從22歲就擔任國會助理，25歲當上台南縣府秘書，隨後展開長達近20年的政務官生涯，歷任前台南縣長蘇煥智機要秘書、台南縣府觀旅處長、台南市府觀旅局長。

陳俊安在擔任觀旅局長任內，曾推動雲嘉南及西拉雅國家風景區、促成台江國家公園成立、推動全台首例台南雙城觀光地區、推動民宿合法化等政策，打下大台南現今豐碩厚實的觀光基礎。

陳俊安去年返鄉投入大北門區市議員選舉，希望以一己所學為家鄉奉獻心力，不過面臨該選區綠營多人角逐、大環境逆風等不利因素，最後以7885票遺憾落選，不少鄉親都為他感到惋惜。

陳俊安表示，他在地方上沒有人脈奧援，也沒有成立後援會和總幹事，靠著一步一腳印打一場乾淨選舉，對於這樣的結果，只能說自己努力不夠，會心虛坦然接受。

陳俊安還說，雖然首度參選失利，但肩負7000多名鄉親的支持，他感到有一份社會責任，因此決定將這次選舉補助款全數捐出，成立鹽分地帶文教觀光協會，針對旅外大學生、在地年輕世代進行培訓，培養文史、文化、文創產業及公共議題的專業人才，持續深耕家鄉，為地方創生再造來努力。

(中國時報)

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