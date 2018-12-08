緬懷嚴凱泰 朱立倫嘆不真實

2018年12月08日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

財團法人吳舜文獎助基金會7日下午2時許舉辦「第32屆新聞獎頒獎典禮」，新北市長朱立倫致詞時緬懷裕隆集團董事長嚴凱泰，他表示，「嚴凱泰是我們的好朋友，至情至性，最愛他的家人、對朋友最好、愛他的國家，永遠以當中國人為榮。」

嚴凱泰3日因食道癌辭世，朱立倫頒獎時相當感傷，他表示，嚴凱泰是一位至情至性的人，永遠都活在大家的心中。「再也找不到一個當你遇到困難時，他比你還難過緊張，再也找不到一個當你獲得榮耀或獎項時，他比你還要開心的人。」

朱立倫說，這是他第一次參加頒獎典禮，但主人卻不在，「我這幾天覺得很不真實，習慣每天都有嚴凱泰給我的簡訊或電話，這幾天還習慣性的拿起電話，看他有沒有傳訊給我。」

朱立倫也表示，嚴凱泰向來敬重新聞從業人員，尊重評審專業，雖然裕隆集團主辦吳舜文新聞獎，但是他從來沒有干預過誰能夠得獎，即使得獎者曾經修理過他。

今年共35件報導作品入圍，其中中天電視台以「從反核到反煤–德國環保轉型啟示錄」，榮獲影音類–國際新聞報導獎。

另針對民進黨黨主席一事，朱立倫表示，尊重別的政黨，希望台灣的民主越來越成熟，政黨競爭能夠良性發展。

朱立倫表示，對於國家來講，不管是總統、行政院長都肩負重任，希望整個的團隊能夠越穩定越好，如果處在一個不確定、不穩定的狀況，真的對國家是不好的。

(中國時報)