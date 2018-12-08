商圈行動支付 破千店家響應

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中國時報
柯宗緯／高雄報導

行動支付當道，高市經發局攜手LINE Pay、一卡通公司，將行動支付導入六大商圈，創造商圈業者、消費者雙方利多，7日宣布超過1000家店響應，增加1萬8000筆交易，未來將擴大應用範圍。

經發局長李怡德表示，行動支付在數位經濟時代是現在進行式，國外多數人幾乎不再用現金，越來越多商店也拒收紙鈔和硬幣，在瑞典甚至可以完成一場不帶現金的背包客旅程，現在高雄也做到了。

他表示，日前來自全台部落客到高雄挑戰不帶現金逛商圈，到甲仙吃芋仔冰、旗津吃海產、六合夜市吃小吃，甚至到大連街商圈買鞋子都能以行動支付搞定，國內外觀光客都能感受在高雄消費的便利。

行動支付交易環境越趨成熟，李怡得指出，下一步高市府將持續與LINE Pay及一卡通合作，擴大行動支付使用範圍，導入包含政府機關、大專院校、觀光景點、交通運輸等多元場域，民眾可透過手機搭乘交通工具、購物、繳費、捐款，甚至是繳稅，體驗智慧便利生活。

為讓民眾對行動支付更上手，經發局陸續祭出「消費滿百回饋10%％」、「消費滿200元抽888元」、「商圈1元商品限時搶購」及「指定交通搭乘回饋」等多重優惠。其中「商圈1元限時搶購」更讓包括六合夜市在內6大商圈，當日營業額提升逾30％，民眾與店家都相當有感。

(中國時報)

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