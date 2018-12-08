從巴黎暴亂談韓國瑜蜜月期

2018年12月08日 04:11 中國時報 主筆室

法國發生「黃背心」暴亂抗議事件，反對政府原定明年1月開始課徵的燃料稅。示威群眾在最繁華的香榭麗舍大道上和警方激烈衝突並洗劫名牌店，暴亂蔓延到其他城市，成為馬克洪總統上任18個月以來的最大挑戰。政府日前雖已取消這項徵稅計畫，但群眾卻表示將保持周末的抗議，將議題轉到「提高人民的購買力」。

理論上，提高燃料稅是實現節能減碳的重要環節，具有改革的正當性。然而，馬克洪上任後的一系列改革，包括取消對富人課徵的「社會團結稅」、逐步取消居住稅、放寬勞動就業法、改革法國鐵路公司等，雖然都具有理想性，企圖提高國內外企業投資和經濟效率，但在在都引發了爭議和不同族群反彈，甚至是示威和罷工；特別是這次的燃料稅，讓依賴汽車生活者的生計受到嚴重影響，於是不分黨派將各種抱怨一併爆發，震驚了全球。

本次法國暴亂的深層原因，其實和多年來的全球化及創新科技發展有關，它們導致各國的所得分配更加不均，未能獲得充分照顧的基層民眾或以選票表達不滿，或以各種示威暴亂發洩情緒──包括美國民粹總統川普勝選、台灣蔡英文總統在2016年獲勝、巴西極右派政黨上台都是明顯的案例。

經濟學家皮卡提的《21世紀資本論》呈現的所得分配惡化問題，即使獲得了全球廣泛的注意，卻沒有任何國家針對所得分配惡化、薪資停滯、青年低薪或失業等問題提出有效的解決之道，也沒有對淪為「局部就業」的基層民眾找到改善生活的出路。許多政府都在進行改革和調整，但都未能產生立竿見影之效，但改革一旦衝擊到某些族群的利益或生活，就立刻引發民怨，無論其是否具正當性。台灣民進黨政府的所謂「改革」或「進步價值」，又何嘗不是如此。

此外，第三世界國家和轉型經濟體，如中國大陸、印度、東歐、拉美在全球化下紛紛加入經濟競爭，對先進和較富裕的開發中國家的經濟產生了額外的壓力，包括台灣、南韓等新興工業化經濟體都受到衝擊，過去的迅速成長已隨風而逝，惡化了上述的經濟問題──各種福利貧乏的派遣工、變形工時制紛紛出現，引發受衝擊的年輕人高度不滿。而社群網路的運用，讓選民不滿的情緒更容易擴散、反彈行動更容易集結，包括美國「占領華爾街」、香港「占領中環」、台灣「太陽花學運」，都是這些不滿的反映。

民眾可以容忍政府調整施政的時間，或所謂新政府的「蜜月期」變得越來越短，只要一兩年看不到成效，就快速反映在選票或示威上──台灣今年的「九合一地方選舉」、法國此次的「巴黎暴亂」都是範例。

在社群網路威力下，無論「造神」或「毀神」都變得相對容易，這對所有政府和政治人物都構成了極嚴厲的挑戰，必須更迅速回應民眾的需求、改革的配套必須嚴謹完整、改革的受害者必須充分照顧，才能免除被怨恨、反對，甚至背叛的命運。韓國瑜能在幾個月內迅速竄起、翻轉高雄，但市府小內閣一個非關鍵職位的任命，卻立刻引發全台關注，印證這種變化和對民主的挑戰。

台灣地方分權不足，但不同區域的民眾或不同族群會有不同的需求，由全國統一的政策來滿足全民需求，會越來越無法滿足分眾的期待，或顯得越來越遲鈍而缺乏效率。在選票加持下，韓國瑜應有足夠的正當性，向中央要求更大的地方分權，讓地方政府有更大能量來滿足地方的需要，包括分錢和分權，才可能在未來維持較高的施政滿意度。

高人氣的韓國瑜在「用人」上必須更加謹慎，否則稍有瑕疵立刻會引發眾怒。但這種壓力也會讓派系和金權對政治的影響式微，讓真正的人才相對容易獲得拔擢而出線，未嘗不是對民主的正面影響。

無論韓國瑜、盧秀燕、侯友宜、黃偉哲或連任的柯文哲、鄭文燦都必須戰戰兢兢、步步為營回應選民、推動改革與興利，才能穩定施政做出政績。法國暴亂和高雄革命的根源高度雷同，無論藍綠或是無色，大家都該學到教訓。

(中國時報)