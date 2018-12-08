小英單飛了

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中國時報
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行政院長賴清德7日明確表達辭意，他說唯有離開才能給總統大破大立的空間。蔡英文前一天的迴廊談話，還公開向賴清德示好，說她知道賴是個有責任感、懂得忍辱負重的人，自認「兩人關係緊密」。

才1天的工夫，蔡英文的喊話就碰了個釘子。這陣子關於賴清德到底是要走還是要留，傳言不斷；賴表明，不管外傳如何，一切以他說的為準。

如今賴清德話說得如此清楚，想必已經過權衡，離開是深思熟慮的結果。從他個人的政治生命、派系的利益、甚至整個民進黨的前途來考量，這也應是比較務實而聰明的決定。

蔡英文的領導已經背離民意，不符合台灣的利益，民進黨已陷入茫然與混亂中，等待新「明君」的出現，但蔡英文無意放棄領導。

蔡英文要賭的，是黨內沒有人敢出來抗衡，只要渡過敗選後的風暴期，還是可以用政治權力籠絡黨內人心，繼續舖陳2020之路，收服賴清德，正是其中的關鍵。

但作為民進黨最大派系裡的明星，賴清德又何必跟蔡英文綁在一起？他在九合一敗選檢討記者會上明白指出，蔡政府的問題，早在他上任前就已經存在了，他雖奮力搶救，可惜沒有成功。賴清德分明要跟蔡英文畫清界線，蔡英文就死了這條心了吧！

賴清德揮手告別，意味蔡英文不但失去賴神的加持，更可能是「故人長絕」的開始！九合一大敗後仍未放棄爭取2020大位的蔡英文，將會正面遭逢黨內有志之士的挑戰；即使賴清德個人想做個暖男，身處權力遊戲中，恐怕也由不得他。

民進黨權鬥，將從小英單飛後開始！

(中國時報)

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