非核家園要怎麼玩下去

2018年12月08日 04:11 中國時報 卓亞雄

民進黨窮盡洪荒之力阻撓「以核養綠」公投成案，之後中選會主委陳英鈐更以奧步干擾公投，未料奧步反成助力，「以核養綠」公投一舉過關。執政黨當然不爽，這一直搗「2025非核家園」死穴的公投案，等同推倒民進黨的神主牌，可能造成江山傾頹的危機。

但公投展現了人民的意志，再蠻橫的政府也不得不依法律規定行事。經濟部公告《電業法》第95條第1項「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」的條文自2018年12月2日起失其效力。但行政院長賴清德強調，推動「非核家園目標不變」，只是「取消期程」。

但未來民進黨的非核家園要怎麼玩下去？稍有能源供應常識的人都知道，非核家園的目標根本是「往死裡走」。日本在311福島核災事故後，對能源供應有極深刻的檢討，起初也實施過一段時間的零核電，但造成國內電價飛漲、國際搶購天然氣，把自家經濟底子幾乎掏空，到後來也撐不下去。之後，日本修正能源政策綱領，不再拒絕核電廠，但必須通過中央級機關檢測，地方民意單位也同意的話，即可重啟核電廠。日本的政策轉彎受到全球矚目。

對於核電廠的安全性，日本是由政府把關，有一套嚴謹的過濾模式，遺憾的是，台灣沒有相同的機制。早期原能會的首長多是一輩子陪在反應爐邊長大的，很了解核能的任何眉角，但現在的原能會成員多與核能專長無關。

此次以核養綠公投結果明確傳達民眾反對執政黨的能源政策，立委們必須正視民意，對於之後能源政策若調整不當可能造成的缺電危機，必須監督政府謹慎因應。眼前蔡政府最要緊的任務是調整能源配比。蔡英文雖對非核家園的目標仍然嘴硬，但電力供應是很現實的問題，夠或不夠一翻兩瞪眼。台灣的能源幾乎百分之百靠進口，自主的空間有限，因此能源配比必須考量周全，不能任性。

其實經濟部、能源局都有電力專家，哪會不知道蔡政府能源政策的問題和風險所在，但為了官位，硬著頭皮呼應「老闆」的無核家園，連人民都難苟同。

核電最重要的是安全問題，這沒有半點討價還價的空間，但這也是爭議的焦點。全球很多國家都使用核電，台灣是否該使用核電應有理性討論的空間，而不是因為執政黨的神主牌要廢核，行政體系和人民就都得接受。尤其廢核四可是浪費上千億元的資產，國庫可以這樣揮霍嗎？

回頭看看台灣的能源配比，如果非核、除煤，就只能主要靠天然氣支撐發電，這種規畫太過狂妄。台灣並非天然氣生產國，要到國際市場上去買天然氣，遇到市場競爭激烈時，台灣搶氣搶得過大陸嗎？如果不幸天然氣因為種種原因斷炊，蔡政府是要台灣人民和企業怎麼過日子？

以核養綠公投通過已明白顯示民眾的選擇了，蔡政府應該趕快利用這個下台階，重新調整台灣的能源配比，穩定國內的用電。如果錯過這次的機會，執政黨未來可能連調整能源政策的機會都沒有了，2020就直接下台吧。

(中國時報)