2018年12月08日 04:11 中國時報 高源流

民進黨在這次大選中慘敗，檢討之聲四起。但從行政院長賴清德的口氣裡，大家可以聞得出一股味道，那就是檢討這個錯、檢討那個錯，所有的錯都是別人的錯。特別是，他們把民進黨挫敗的責任歸咎於所謂的假新聞流傳與不實攻擊。

說起假新聞，我們可以用白話這麼說：民進黨就是一個經常搞假新聞、弄假消息唬弄台灣人的政黨。民進黨人搞假新聞、扯假消息，把對手搞臭、鬥垮，把白的硬是抹成黑的，幾乎是他們的獨門武功。如今，居然有臉指責別人搞假消息，還想透過他們掌控的立法院，立比較重的法嚇人，讓人有時空倒流之嘆。

舉個眾所周知的例子。多年前，馬英九出來挑戰陳水扁的台北市長寶座時，民進黨有人就公開散布假消息、假新聞，說馬英九擁有美國護照、是美國人。後來，馬英九準備參選總統，挑戰陳水扁的總統大位時，民進黨人又大舉攻擊馬英九若是當選，會把台灣賣了，中國大陸就會把台灣統一了。事實證明，這些都是假消息、假新聞。

陳水扁卸任總統後，因海角七億被特偵組偵查時，陳水扁和民進黨人也發假消息、假新聞，說什麼台灣是美國軍政府管轄下的一個領地，不是屬於所謂的中華民國。陳水扁甚至還花錢到美國打官司，要求美國軍政府來管台灣。這些幹法，把假新聞、假消息發揮到另一個更高的賣台、賣國層次。

幾年前，民進黨支持的台獨分子大舉攻占立法院，也企圖進占行政院。民進黨及那些台獨勢力發布假消息及假新聞，把這些占據立法院的人包裝成「青年學生」，把這場占領立法院的行動美化為「太陽花學運」，甚至還散布警察使用暴力的假消息，騙取大眾同情，進而在選舉中得利。

如今，嘗盡使用假消息、假新聞甜頭的民進黨人，在他們全面執政的權力及作法受到社會大眾質疑的時候，居然把他們那一套搞假消息的小心思，反過來套用在別人身上，沒來由地指責人家搞假消息、假新聞。這回選輸了，還想透過修改《社會秩序維護法》，把散播假消息的罰鍰從現行的3萬元以下，提高到30萬元以下。這真應了俗語說的「做賊的喊捉賊」。

民進黨政府心裡很清楚，任何消息或新聞都屬於言論自由保護的範疇，不容任何人或政治黨派以自我的思維或立場，藉由定位消息及新聞的真或假而不當干預。

內政部提出的《社會秩序維護法》修正草案，雖然只是將意圖散布傳播明知為不實之事，使公眾產生畏懼或恐慌的罰鍰，由現行的3萬元以下，改為3萬元以上，30萬元以下，但這樣的改法，旨在讓政府、當權者掌控了消息或新聞的真假決定或主導權，實屬開民主言論自由的倒車。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)