2018年12月08日 04:11 中國時報 謝英士、高思齊

聯合國正在波蘭舉行氣候變遷公約締約國會議（COP24），依據國際環保組織「德國看守」（Germanwatch）即將發布的「全球氣候變遷表現指標」顯示，台灣在受評鑑的60國之中排名倒數第5名，比去年退步2名。

名次後退的主因是再生能源占比下降，從2016年的5.1%下降為2017年的4.9%，以及化石燃料增加，從77.3%上升至82.6%。在被觀察國家中，台灣少見地與國際減碳趨勢背道而行，轉向依賴化石燃料，排名倒數並不意外。另外台灣在氣候政策的評分表現也不佳，推測與行政院定調「先緩後急」的減碳政策有關。

有鑑於全球暖化腳步加快，台灣在2015年訂下的中長期減量目標已顯得落後，行政院應盡速啟動《溫室氣體減量及管理法》的檢視與修法作業，除了重訂減量目標、提出國家自主貢獻（NDCs）外，還應檢討現行法規：一、相關機制不明：台灣碳排放大戶以少數國營事業為主，碳交易市場難以建立，應考慮建立更直接的碳排放懲罰、公平機制，如碳稅。二、權責不符：氣候變遷議題橫跨多領域，由環保署統籌協調並不妥當，由更高層級統合才能協調各部會據以落實。

去年「德國看守」評鑑台灣是全球氣候風險第7高的國家，因此政府務必要用更積極的「氣候行動」加以因應。例如積極復育造林，以及擬定屬於台灣特有的「調適法律」等，為極為脆弱的台灣量身訂製屬於我們自己的氣候政策。（作者謝英士為環境品質文教基金會董事長、高思齊為研究員）

(中國時報)