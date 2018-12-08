巫婆玩穿越 埃及印度大遊行

2018年12月08日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

紙風車劇團陪伴全台孩子20年的「巫婆系列」，推出全新創作《巫頂看世界》，劇中角色遊覽世界各地，和森林裡的動物變成朋友。（鄧博仁攝）

想跟著巫婆飛到埃及和印度嗎？紙風車劇團「巫婆系列」今年邁入第20年，推出新戲《巫頂看世界》，把埃及、印度、貝里斯、白俄羅斯的故事帶到舞台上近距離互動，讓觀眾身歷其境。團長任建誠表示，「紙風車今年演出248場，但還是要推出新戲，帶著孩子到世界各地講不一樣的故事，也希望孩子看了能明白：人類文明之所以會延續，是因為有愛。」

劇中也改編2015年諾貝爾文學獎得主亞歷賽維琪描述戰爭下白俄羅斯兒童處境的小說，紙風車劇團執行長李永豐表示，「就像大家鼓勵多看國際新聞，這齣戲希望讓孩子看很多不一樣的世界。」

尋找人類文明的起源

舞台上巨大的人面獅身像氣球，還有踩高蹺的演員扮演太陽神以及手捧睡蓮的女神，舞者們身穿華麗的埃及服飾穿越觀眾席走上舞台。沒多久，觀眾又跟著主角巫頂穿越到印度，流淌的恆河水、濕婆神和蓮花女神，彷彿真的跟著劇團穿越到世界各地。

紙風車劇團自1998年推出《美國巫婆不在家》，成為代表作，更陸續發展13部巫婆系列。在《巫頂看世界》中，導演林于竣表示，「由於巫頂的學校老師出了一個題目：『我從哪裡來？』，巫頂和小鳥阿瘦決定從人類文明的起源開始尋找。」

到貝里斯逛動物森林

在追尋巫婆一家起源的過程中，主角們也來到位於中美洲的邦交國貝里斯。任建誠表示，童話故事《牛蛙愛唱歌》是貝里斯總督楊可為（Colville Young）的著作，授權紙風車改編，描述在貝里斯森林中的動物們，每到春天就十分煩惱，原來是歌喉不佳卻愛唱歌的牛蛙常常引吭高歌，「和一般童話不同的是，最後森林裡的動物是靠著『外交』手段，才解決了問題。」

(中國時報)