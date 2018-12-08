文化「虎爺」 公益演出不間斷

2018年12月08日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

選舉前經歷政治紛擾，紙風車劇團執行長李永豐昨（7）日正式回應，希望不要再因為政治口水影響下一代接觸藝術文化的權益，「因為這些誤解和紛爭，公益捐款大幅被影響，降低了8、9成，影響到的就是我們推動的公益表演，以及弱勢孩子看戲的機會。政治人物選舉時的幾句話，就抹殺了一個表演藝術團體20幾年來的努力。」

李永豐表示，紙風車售票演出的利潤，除了維持劇團營運，其餘都投入公益演出，「我們思考的是要怎麼先把事情做好，而不是有多少錢，服務孩子也沒有在分藍綠。對我們來說藍綠並不重要，不應該因為大人選舉吵架去影響到下一代。」

李永豐表示，紙風車每一年光是投入公益表演的支出大約就要5000萬元，以國中校園的反毒演出為例，目前演出648場，8成多的經費是透過公益募款而來，剩下不到2成接受政府補助，而走訪各鄉鎮市區的「368兒童藝術工程」，則是完全以公益募款支出。

如今不只大眾因為選舉紛爭不捐款，更有政府、學校單位因為害怕被貼標籤，向紙風車取消演出。李永豐表示，「通常到12月時，隔年的反毒校園演出大約就已排定40場，在選舉影響後，明年的演出目前只確定了10場。可以確定的是，紙風車這一年會很辛苦。」

李永豐直言，他不是「文化門神」，而是「文化虎爺」，守護表演藝術文化，「我19歲進入劇場界，一待38年，這是我的專業。現在大家這樣批評我，我也只能忍耐，繼續努力，選擇包容和解，因為在吵架之中，我們就已經離這個世界的進步愈來愈遠。」

(中國時報)