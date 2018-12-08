台新金耶誕點燈下雪了

溫馨的耶誕佳節即將到來，台新金控第6年在台北市仁愛路圓環的總部大樓打造成白色的北歐耶誕街景，搭配現場飄落的人造雪，讓民眾提前感受耶誕節的愉悅。（鄧博仁攝）

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中國時報
╱台北報導

台新金控耶誕點燈儀式昨日舉行，董事長吳東亮親自出席點燈，並邀民眾共享佳節喜氣。為了延續具創意及溫馨的耶誕布置，歷時半年籌畫「鐘愛台新耶誕趴」活動，別出心裁的將台新金控總部大樓打造成白色的北歐耶誕街景，浪漫的北歐風搭配現場飄落的人造雪，讓民眾驚喜連連，提前感受耶誕節的愉悅。

溫馨的耶誕佳節即將到來，搭配節慶溫馨氛圍，台新金控自2013年啟動耶誕點燈活動，至今已邁入第6年，成為台北人度過美好耶誕佳節的重要指標景點之一。

吳東亮表示，台新金控每年都會結合溫馨、歡樂與創意的元素，邀請街坊鄰里、客戶、公益團體以及員工及眷屬一起歡度耶誕；今年更邀請到台新銀行所贊助的閃電狼職業電競隊「爐石戰記」世界冠軍選手Tom（陳威霖）參與點燈，藉由Tom的冠軍之手一起點亮明燈，祝福大家都能迎接勝利的人生。

不同於過往以繽紛、童趣為主軸的耶誕布置風格，今年台新金控總部大樓搭建2座高11公尺的平安鐘樓，並與雪人、雪景的裝飾相互輝映，讓現場呈現濃濃的北歐風。

除了北歐耶誕街景的設計外，今年台新金控的耶誕布置也巧妙的將數位銀行靈魂角色Richart融入其中，特別是由數百隻可愛的Richart造形氣球堆疊而成的耶誕樹聳立在大門上方，顯得格外的醒目。

為了增加與民眾的互動，台新金控也在大樓門口設置平安鐘；吳東亮特別在點燈後敲響平安鐘，祈願大家一切順遂平安，現場民眾也都彼此祝福，場面相當溫馨。

台新金控耶誕布置的另一大亮點是設置在一樓大廳，身高達3公尺的巨型Richart 3D氣球，還有一座討喜可愛的限定版Richart夾娃娃機；民眾於「鐘愛台新耶誕趴」的任何一項布置物合照上傳社群軟體，或是於現場打卡「台新金控」，還有機會獲得神祕小禮物乙份。

(中國時報)

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