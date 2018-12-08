張栩暌違9年重返名人寶座

2018年12月08日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京7日電 ／東京7日電

暌違9年重新奪回日本圍棋名人頭銜的台灣旅日棋士張栩，7日在東京獲頒名人頭銜證書及3100萬日圓的獎金。張栩的丈人，也是名譽名人小林光一上台致詞，一對愛女上台獻花，女流圍棋界名人愛妻小林泉美也在台下歡欣鼓掌。張栩表示，回台灣的那一年對自己幫助很大，今後不僅是成績，還希望能為台日圍棋界多做點事。

張栩在致詞時自我調侃說，這次比賽的對手井山裕太是小他10歲的後輩，井山小時候張栩還指導他下圍棋，這次兩人激烈對戰讓他百感交集。張栩曾擁有7冠頭銜，他說，頭銜一一被井山奪走，心裡很不是滋味，眼看井山獲日本政府頒贈國民榮譽獎，感覺自己已被井山超越。這次很高興從井山手中奪回頭銜，聽到井山跟媒體稱讚自己的棋藝，更加開心。

張栩在台下受訪時，被問到返台1年的感想時表示，「回台灣那年對我幫助非常大」，當時自己的狀況非常差，身體、精神方面，還有家裡也有些小煩惱，也一直很想讓孩子學習台灣文化。這段期間孩子成長很多，感覺很有意義。在台灣圍棋界和很多棋手交流，也指導一些未來的棋手，這是一直很想做的，所以覺得很滿足，也感覺自己的心情、狀態漸漸恢復了。

張栩這天無論是在台上或台下都開懷大笑，連貴賓都說張栩變得比以前愛笑了。張栩說，「我最近迷上攀岩的活動，已經2、3年了，所以健康狀況、體能體力都變化很大，感覺有運動心情也比較陽光一點。下棋本身輸贏是很殘酷的，一不小心心理的創傷很重，平常有做些挑戰的運動，很容易排解些負面的情緒。」

張栩的妻子出身圍棋世家，丈人小林光一表示，張栩才38歲，自己在他這個年紀時正是狀態最好的，希望他繼續努力。被問到愛女的學棋情況時，張栩說，現在大女兒已經在日本棋院的院生參加考試，希望她在幾年內可以爭取成為職業棋士。妹妹現在9歲，大概是業餘5段的棋力，在同年齡來講算是很不錯，離棋手的距離很遠，還需更加努力。

(中國時報)