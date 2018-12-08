採檢多元逃不掉 下周一將出庭！驚 鈕承澤剃平頭被疑躲驗毒

鈕承澤昨頂著小平頭在台北市大安分局接受偵訊。（杜宜諳攝）

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中國時報
劉育良、陳昱翰
名導接連出事　鈕承澤涉性侵刑責10年以下

鈕承澤（豆導）身陷性侵醜聞，警方兩度發出通知書要求到案說明，但他一直躲在家中至7日才到大安分局。這一現身，他的小平頭又引網友及圈內人揣測，「為何要剪髮？是否有其他內幕？」因過去名人吸毒後為規避檢驗，屢次變髮圖強，希望豆導的髮型，只是巧合。而他將在下周一（10日）出庭。

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2007年，警方曾懷疑資深藝人黃仲崑吸毒，但尿液及毛髮採樣檢驗沒有毒品反應。檢方在不起訴處分書中指出，掌握他當時在台北市松壽路的ROOM 18 Pub吸食大麻菸的事證，只是因他「毛髮過短」無法採集，改採腋毛仍驗無反應，所以認定無具體證據可證實吸毒。黃仲崑無吸毒，但掀起了蝴蝶效應，影響了之後藝人的髮型。後期染毒藝人包括蕭淑慎、唐志中當時都以短毛現身。

抽血檢測最神準

據毒品檢驗的經驗，尿液可驗出採集前26小時到96小時有無施用毒品，但毛髮則可追溯半年內有無施用毒品。過去藝人被通知採驗時，都以剪髮、剃毛等方法躲避，而檢方也僅用「一般」的調查檢驗，如尿液、毛髮採樣，最終極、也最神準的「抽血」檢驗法並未派上用場。

鈕承澤剪平頭被網友、圈內人牽連到「吸毒」，就是因上述過往藝人的前例所引起。但如今刑事科學進步，即便案主全身剃個精光，檢警仍能讓無毛吸毒者現形。

一般來說，法院對於嫌疑犯刻意染髮、或是剃髮等行為，都會再對身體其他部位體毛進行毛髮檢測，即便全身體毛剃光光，調查局也會從對方的指甲、毛囊來做檢測，一般網路傳言服用某種物品可以改變尿液檢測、毛髮只能保留幾天毒品殘留的說法，都是錯誤訊息，精密的儀器檢視，吸毒與否當下立判。

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