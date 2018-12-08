防彈少年團高規格登台

2018年12月08日 04:11 中國時報 李承陽 報導

JIN頻向粉絲們招手，並沒有馬上鑽進保母車。（盧禕祺攝）

由JIN、SUGA、j-hope、RM、Jimin、V、Jung Kook組成的韓夯團防彈少年團（BTS），7日第6度來台，7人搭乘專機於下午4點半抵達台北松山機場，現場因班機保密，到場接機的粉絲不多，即使如此團員們依舊展現活力，其中年齡最長的JIN，沒戴帽子跟口罩，大方跟粉絲們揮手打招呼，而染一頭紅髮的V，也邊吸蘋果汁邊向粉絲揮手。

BTS一行人走長榮商務中心VIP通關，步出機場短短路程，就有10位以上保鑣瞻前顧後、共計有7台保母車接送，成員1人接1人走出商務中心，2人坐一台車，無論陣仗跟住宿飯店，堪稱海外明星來台最高等級的規格。

BTS今明2天在桃園國際棒球場舉辦「BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF TAOYUAN」演場會，2場5萬張門票售罄，打破韓星在台個唱最大的規模。BTS此行預計在台停留4天3夜。

BTS去年在美國告示牌音樂獎獲頒最佳社群媒體藝人獎，以3億投票數打破紀錄，成為此獎項設立以來第1個獲獎的亞洲歌手；同年獲邀出席2017全美音樂獎頒獎典禮，是首個登上該獎的韓國團體，今年又再拿下美國告示牌音樂獎最佳社群媒體藝人獎。

(中國時報)