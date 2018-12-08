小嫻驚歎小S神預言婚變

2018年12月08日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

小嫻、劉香慈、楊晴和羅平7日為中天將推出的《女兵日記》穿軍服造勢，網友找出小S過去在《康熙來了》的神預言，5年前曾對當時剛新婚的小嫻搞笑預言「現在會幸福，5年後妳就知道」。巧合今年中小嫻和何守正簽字離婚，小嫻昨在現場看到影片及新聞驚呼：「真的5年耶，好準喔，鐵口直斷。」

小嫻先前和張勛傑出遊被拍，她說當天一起看舞台劇，「他就我家人、兄弟啊。」被寫成緋聞，她一點感覺都沒有，還說張勛傑覺得楊晴很正。年中恢復單身後有桃花？她摸摸自己的短髮：「頭髮還在長，先愛我自己啦，我單身之後就剪平頭去『當兵』，在劇組都被叫姊。」她很享受單身狀態，也不用跟誰報備行蹤。

楊晴羅平有CP感

劇中楊晴與羅平感情發展受劇迷關注，戲外也傳假戲真做，連劉香慈、小嫻都虧他們很有「CP感」，羅平笑回：「演戲是真做。」接著說，楊晴若當女友，競爭者太多，壓力很大，可能每天會睡不好。劉香慈直言很多朋友也想追楊晴，羅平自告奮勇要幫楊晴把關。楊、羅一搭一唱，讓劉香慈、小嫻看不下去，笑虧：「都自己開包廂，別人插不上話。」

劉香慈結婚剛滿2周年，甜蜜說老公把家庭放第一位，出差時會報備行蹤，隨時隨地視訊，讓她很有安全感，而且認識至今手機密碼沒改過，「光這件事就值得信任」，小嫻笑著說：「她還在美好中啦。」劉香慈計畫生第2胎，「1個小孩太孤單，2個有伴，將來父母不在，他們就是要好的朋友。」《女兵日記》12月10日起，每周一至五晚間8點到10點中天綜合台CH36頻道播出。

(中國時報)