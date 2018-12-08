蔡健雅與憂鬱症和平共處

蔡健雅將推出暌違3年的新專輯《我要給世界最悠長的濕吻》。

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中國時報
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金曲歌后蔡健雅將在21日推出新專輯《我要給世界最悠長的濕吻》，她6日舉辦新歌先聽會，一連公開〈半途〉、〈遺書〉、〈原諒〉等6首歌曲，〈遺書〉起於她與自己的心靈對話，探討生死與遺憾，她表示近日不少人因憂鬱症選擇離開，讓她很心疼，想起自己也曾憂鬱纏身，非常了解與心中魔鬼掙扎的感覺，因此決定以歌曲慰藉人們。

蔡健雅在2011年推出專輯《說到愛》時罹患憂鬱症，2013年《天使與魔鬼的對話》時更趨嚴重，3年前最為黑暗，更動念過寫遺書，「那陣子每天都不想睜開眼睛，很不舒服，幾乎不能呼吸、一直胸悶，每天起床就是那個感覺，無法吸到那口空氣，也影響我唱歌。」她現在選擇與病魔和平共處，問到若面臨生命最後一天最想做什麼事，她開朗笑說：「我要吃！」

擔心有一天被淘汰

蔡健雅蟄伏了3年再發片，原本是因為上一張專輯讓她元氣大失，沒想到休息後再出輯就遇上包括好友蔡依林、林憶蓮等多位大咖的發片戰，她笑說：「真的是巧合，但很開心，因為感覺這陣子唱片圈滿安靜，大家默契十足發片也是好事。」

但她也擔心自己有一天被大環境淘汰，「這個年代有很多新的音樂，我也在想要怎麼繼續做自己的音樂和生存，畢竟新的音樂和環境大家喜歡的都不一樣，但反正現在能做幾張就多做幾張。」

(中國時報)

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