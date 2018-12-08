太陽盛德以音樂與文字療鬱

2018年12月08日 04:11 中國時報 黃唯淯 報導

曾在全球創下百萬本銷售佳績的太陽盛德老師，在音樂療癒方面頗具名氣，他自創以音樂療癒結合文字，為不少憂鬱症患者找到新的人生出口，因而被譽為心靈導師。關於憂鬱症，太陽盛德提出自己的獨特看法：「正負能量會因為音樂而進行升降，於是用文字結合音樂，讓患者的心理找到自己的方向。」

太陽盛德老師在從事音樂治療前，是標準的理科人。他自嘲人生在接觸音樂治療之前，只懂X加Y的函數方程式，音樂自小也是一竅不通，連音符都看不懂，但自從遇到生命導師Friend G後，太陽盛德開始找到人生新的靈感，「在聽過不少為憂鬱症所苦的患者經歷後，他們的心情會轉化為一股能量烙印在我心中，等到我需要做創作時，這些經歷與情節就會自然化成音符出現在我腦海中，接著我再請音樂團隊協助我進行後製。我相信真正的音樂不用特別界定它的風格與類型，只要充滿了愛與希望，就能成為受傷心靈滋養的糧食。」

22日開演唱會

對許多患者來說，憂鬱症是一門無法治癒，也無法被解決的疾病，但太陽盛德老師可不這麼認為：「只要有心想改變，加上我的書與音樂，每個人都能找到自己的情緒出口。」

為了推廣自己的音樂卡內基療程，太陽盛德老師22日將在林口體育館舉辦「因為愛」演唱會，23號舉辦全日講座會，回答所有欲追求幸福答案的現代人想知道的一切。

(中國時報)