太陽盛德以音樂與文字療鬱

太陽盛德老師與他的新書《向憂鬱說NO》。（粘耿豪攝）

友善列印
中國時報
報導

曾在全球創下百萬本銷售佳績的太陽盛德老師，在音樂療癒方面頗具名氣，他自創以音樂療癒結合文字，為不少憂鬱症患者找到新的人生出口，因而被譽為心靈導師。關於憂鬱症，太陽盛德提出自己的獨特看法：「正負能量會因為音樂而進行升降，於是用文字結合音樂，讓患者的心理找到自己的方向。」

太陽盛德老師在從事音樂治療前，是標準的理科人。他自嘲人生在接觸音樂治療之前，只懂X加Y的函數方程式，音樂自小也是一竅不通，連音符都看不懂，但自從遇到生命導師Friend G後，太陽盛德開始找到人生新的靈感，「在聽過不少為憂鬱症所苦的患者經歷後，他們的心情會轉化為一股能量烙印在我心中，等到我需要做創作時，這些經歷與情節就會自然化成音符出現在我腦海中，接著我再請音樂團隊協助我進行後製。我相信真正的音樂不用特別界定它的風格與類型，只要充滿了愛與希望，就能成為受傷心靈滋養的糧食。」

22日開演唱會

對許多患者來說，憂鬱症是一門無法治癒，也無法被解決的疾病，但太陽盛德老師可不這麼認為：「只要有心想改變，加上我的書與音樂，每個人都能找到自己的情緒出口。」

為了推廣自己的音樂卡內基療程，太陽盛德老師22日將在林口體育館舉辦「因為愛」演唱會，23號舉辦全日講座會，回答所有欲追求幸福答案的現代人想知道的一切。

(中國時報)

嚴正嵐關懷偏鄉童讚希望起飛 鄧紫棋自白 曾愛得有壓力

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。