郭子乾怨遭江祖平抹黑

郭子乾（左）出席舞台劇《悶鍋出任務》記者會，與主持人斯容合影。

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中國時報
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郭子乾7日出席舞台劇《悶鍋出任務》搶票記者會，被問到江祖平日前在IG質問他「怎麼敢這樣說話」，他無奈表示，因戲產生的意外也只能道歉，「但她在個人臉書已經到了抹黑程度，我必須捍衛我的立場。」江祖平昨回應：「我從不說謊，如果因為他（郭）不知道的事實，造成他家人認為我抹黑，我跟他家人道歉，大家不要再牽扯其他人進來，不要再有人因為我或他而造成2度傷害。」

郭子乾3年前拍《愛你沒條件》時，劇情需要甩江祖平一巴掌，卻因力道沒拿捏好，造成她輕微腦震盪、內耳失衡，一輩子無法運動。今年7月2人在民視《大時代》中演夫妻，進劇組前郭特地買花與巧克力送給她，卻沒想到戲殺青3個半月，江祖平又在臉書怒轟這段往事，質疑郭買的巧克力與花束是經紀公司安排。

無奈遭不實爆料

對此郭子乾表示，製作人王珮華找他演戲時，就主動提到「呼巴掌」這件事，沒想到江祖平當場對著民視長官與製作人面前發飆，但製作人還是堅持用他，為避免彼此的尷尬，才跑去買花與巧克力。

他說：「縱使前面有怎樣對不起她，也不能變成『抹黑造謠』，還說我不只弄她一個人，也弄了另外一個演員。」

聽到如此抹黑，郭子乾當場還打給同劇被他打過巴掌的演員，「對方也說沒有，後續我們還演了3、4個月的戲，大家都很好，怎會像她所說的！」

對於她的指稱，郭子乾說：「不只她有家人，我也有家人，怎麼她形容的郭子乾，不是大家眼中的郭子乾，這讓我不知道該怎麼辦，真是啞巴吃黃蓮！」

江祖平也說：「3年多來，他中間有2次機會可以講這件事，但他沒好好把握和珍惜，希望這件事畫下句點，他以後在公開場合不要再提和我有關的事了。」

(中國時報)

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