碰觸花蝴蝶豪乳 拓也哥：硬硬的

拓也哥搞笑預測日本新年號為「喉輪」。（場地提供唐點小聚）

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中國時報
專訪溫博鈞

以獨特口技風靡亞洲的拓也哥日前來台旅行，去年此時他病痛連連，這一年來因糖尿病與心衰竭住院2次、開刀4次，「人生中第一次經歷開刀住院，說真的，以為自己要死了。」若要他選出自己的「今年的漢字」，無疑會選「病」字。

拓也哥回憶當時病狀：「整個人好像活在水中，幾乎不太能走，躺著睡不好，得坐著才能睡著。」友人勸他立即就醫，結果當日住院；康復雖迅速，但也截斷兩根腳趾。他因而認真控制飲食，以前可以吃一整個蛋糕，現在只敢吃一口。

出院兩周後，天后安室奈美惠來台舉行告別演唱會，身為超級歌迷的他，即使身體微恙仍不顧一切來觀賞，坐在不錯的位置，「安室太美了，她的表演給了我滿滿元氣。」

見天后腦袋空白

他也觀賞西洋流行樂天后「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）日本演唱會，並與本人合照，拓也哥雙手優雅撫胸，「這是我的『緊張Pose』，見到她我腦子一片空白，只記得說了『I am your big fan』，其他全忘了！」合照時手肘不小心輕碰到她的胸部，「稍微硬硬的，是不至於像鳳梨酥那樣硬，但也沒有軟到像小籠包。」

談到對感情的憧憬，他說：「結婚的話，希望能在台灣找到另一半。條件是年齡比我小，大約35歲左右，體型從一般到肉壯皆可。」

(中國時報)

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