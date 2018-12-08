大金空調 空氣清淨機升級

2018年12月08日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

大金空調昨（7日）宣布攜手新光新板傑仕堡，打造全方位健康空氣好宅，新光保全董事長林伯峰（左二）與和泰興業董事長蘇一仲合影。（大金提供）

大金空調昨（7日）舉行新品記者會，和泰興業董事長蘇一仲（左）與女兒蘇加璐合照。（粘耿豪攝）

大金全新頂級保溼×空氣清淨機MCK70VSCT-W，2萬800元。（大金提供）

全台空汙指數屢創新高，自己的健康當然要自己嚴謹把關，大金空調昨（7 日）推出全新的2019頂級保溼×空氣清淨機MCK70VSCT-W，升級到「雙重閃流放電功能」，能快速分解空氣中有害氣體、異味，以及濾網上的細菌，更採用業界首創TAFU長效濾網，而昨同時也宣布大金空調將攜手新光新板傑仕堡，為了銀髮族而打造的全方位健康空氣好宅，提供樂齡生活好空氣。

今年大金推出的全新2019頂級保溼×空氣清淨機MCK70VSCT-W，可是比上一代再進化，主打的「雙重閃流放電功能」，訴求雙倍有效除臭及分解空氣中有害的化學物質，另外還有透過「閃流電擊」的強力電擊去分解濾網上的有害物質，第二步就以「閃流循環」以脫臭灑網去吸附及分解臭味，最後以「閃流清淨」去除集塵濾網、保溼濾網及保溼水的細菌。

濾網長效可用10年

而且此次新機型更採用業界首創的TAFU長效濾網，效率提升1.4倍之餘，更可長達10年不用更換濾網，訴度連PM0.3也可過濾掉99.97％，該濾網採用Lotus纖維，讓吸附力持久不下降，重點新的3段式手調導出風板，可根據使用空間去作調整角度，讓氣流能充分到達室內每個角落，大金更建議搭配空調使用時，更能快速循環，讓空氣流通。

而隨著台灣進入高齡化社會，銀髮族的需求愈多、商機就愈大， 新光新板傑仕堡結合醫療、住宿及旅館，加上多種公共設施，將打造 「居住新未來」的健康銀髮宅，大金空調與其攜手，將在其中裝設VRV冷暖空調系統之外，亦增設HRV新風換氣機，引入新鮮含氧空氣，強效濾網可過濾PM2.5細懸浮微粒，並防止硫化物、氮化物對人體的傷害，更領先採用2019年DAIKIN全新頂級保溼×空氣清淨機MCK70VSCT-W，為銀髮族帶來健康好空氣。

(中國時報)