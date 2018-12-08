紐約工坊大秀 CHANEL埃及風 豔后奪目

黑金搭配的經典配色，令女人綻放出彷彿埃及豔后般的冷豔霸氣。（CFP提供）

友善列印
中國時報
報導
「菲爺」菲瑞威廉斯換上飾有璀璨珊瑚、金石的金黃色針織衫，護甲般的囂張造型，像是復刻了法老王的千秋盛世。（CHANEL提供）
台灣代表女星桂綸鎂，一襲CHANEL 2018秋冬前導系列灰色連身褲，散發十足瀟灑氣質。（CHANEL提供）
印有法國藝術家Cyril Kongo塗鴉印花的洋裝，把紐約街頭上可見的「象形符號」融入系列當中，再次演繹出神話般的摩登精神。（CHANEL提供）
俯首即是的金色，是貫穿本季的主題色調。（CFP提供）
品牌經典的斜紋軟呢洋裝，在金箔般的皮革包邊處理下，賦予了不同的生命力。（CFP提供）
同樣身為品牌大使的女星周迅，以個性髮型搭配CHANEL 2019春夏系列遮陽傘印花圖案。（CFP提供）
在聖甲蟲、金字塔及楔形文字的刺繡、珠飾守護下的豔后們，搭配1920年代裝飾藝術風格的服飾珠寶，神祕且風揚跋扈。（CHANEL提供）
系列中使用不少似自楔形文字或裝飾藝術中提取而成的幾何花紋。（CFP提供）
閃著寶石光芒的洋裝，以誇張的肩部線條，刻劃出歷史般的華麗感。（CFP提供）
織入金絲線的布料，以如陽光般的放射狀細節點綴，搭配打底的白色針織洋裝，為整體拉出纖細的身形線條。（CFP提供）

做為一個具有指標性的時尚品牌，CHANEL香奈兒隨時都在製造驚喜。2019春夏才剛把海灘搬進巴黎大皇宮，日前又旋即在紐約大都會博物館中重現古埃及風華，2018／19巴黎─紐約工坊系列，就在館內薩克勒展廳中的丹鐸神廟前（The Temple of Dendur）悠然發生。

這座由羅馬帝國皇帝奧古斯都下令興建的埃及神廟，始建於西元前15世紀，有著統治者嘗試融入當地文化的企圖心；流著巴黎高級訂製服血液的品牌，則以古文明穿針引線，用出自旗下工坊的精湛手藝，向充斥著改變能量的當代時尚獻祭。無論故事場景是在尼羅河畔或哈德遜沿岸，幕後主掌的大祭司卡爾拉格斐，讓從選址、靈感而起的一切商業或非商業考量變得合理，這也正是CHANEL的高明之處。

融入象形符號

在〈Egypt Egypt〉的合成電子樂音中，披著寬大斜紋軟呢外套的模特緩緩步出，熟悉的套裝輪廓，被那時埃及男子穿著的Shendyt裹身短裙取代，貫穿系列的打底白色針織洋裝，為整體拉出纖細的身形線條。俯首即是的金色，象徵著太陽及黃金，含有復活、再生的寓意，如今被Lesage工坊的工匠們織入斜紋軟呢中，皮革包邊及衣領，亦似金箔包覆般閃閃發亮。

「菲爺」菲瑞威廉斯換上飾有璀璨珊瑚、金石的金黃色針織衫，護甲般的囂張造型，像是復刻了法老王的千秋盛世，雙腿塗著金漆的豔后們，在聖甲蟲、金字塔及楔形文字的刺繡、珠飾守護下，神祕且風揚跋扈。青金石色、赭黃色、深紫色、珊瑚橘紅等主題交替現形，閃爍燦爛奪目的光芒，而兩款印有法國藝術家Cyril Kongo塗鴉印花的洋裝，把紐約街頭上可見的「象形符號」融入系列當中，搭配丹寧褲裝及1920年代裝飾藝術（Art Deco）風格的服飾珠寶，又一次清晰演繹出名為CHANEL的摩登精神。

演繹摩登精神

場邊星光陣容齊聚，品牌大使潘妮洛普克魯茲、瑪格羅比、周迅、桂綸鎂等人比鄰而坐，花邊教主布蕾克萊弗莉、茱莉安摩爾等賓客笑臉迎人，記錄曼哈頓島上神話般的一夜。工坊系列，代表了品牌時尚亙久不衰的工藝核心，倘若再加上日前品牌宣布停止使用鱷魚皮、蜥蜴皮等各類珍稀皮革、皮草的消息，讓這個已傳唱百年的史詩故事，依隨時間歷久彌新。

(中國時報)

法藍瓷光點計畫 培育設計人才 耶誕珠寶 跑趴添亮點

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。