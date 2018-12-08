紐約工坊大秀 CHANEL埃及風 豔后奪目

2018年12月08日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

「菲爺」菲瑞威廉斯換上飾有璀璨珊瑚、金石的金黃色針織衫，護甲般的囂張造型，像是復刻了法老王的千秋盛世。（CHANEL提供）

台灣代表女星桂綸鎂，一襲CHANEL 2018秋冬前導系列灰色連身褲，散發十足瀟灑氣質。（CHANEL提供）

印有法國藝術家Cyril Kongo塗鴉印花的洋裝，把紐約街頭上可見的「象形符號」融入系列當中，再次演繹出神話般的摩登精神。（CHANEL提供）

俯首即是的金色，是貫穿本季的主題色調。（CFP提供）

品牌經典的斜紋軟呢洋裝，在金箔般的皮革包邊處理下，賦予了不同的生命力。（CFP提供）

同樣身為品牌大使的女星周迅，以個性髮型搭配CHANEL 2019春夏系列遮陽傘印花圖案。（CFP提供）

在聖甲蟲、金字塔及楔形文字的刺繡、珠飾守護下的豔后們，搭配1920年代裝飾藝術風格的服飾珠寶，神祕且風揚跋扈。（CHANEL提供）

系列中使用不少似自楔形文字或裝飾藝術中提取而成的幾何花紋。（CFP提供）

閃著寶石光芒的洋裝，以誇張的肩部線條，刻劃出歷史般的華麗感。（CFP提供）

織入金絲線的布料，以如陽光般的放射狀細節點綴，搭配打底的白色針織洋裝，為整體拉出纖細的身形線條。（CFP提供）

做為一個具有指標性的時尚品牌，CHANEL香奈兒隨時都在製造驚喜。2019春夏才剛把海灘搬進巴黎大皇宮，日前又旋即在紐約大都會博物館中重現古埃及風華，2018／19巴黎─紐約工坊系列，就在館內薩克勒展廳中的丹鐸神廟前（The Temple of Dendur）悠然發生。

這座由羅馬帝國皇帝奧古斯都下令興建的埃及神廟，始建於西元前15世紀，有著統治者嘗試融入當地文化的企圖心；流著巴黎高級訂製服血液的品牌，則以古文明穿針引線，用出自旗下工坊的精湛手藝，向充斥著改變能量的當代時尚獻祭。無論故事場景是在尼羅河畔或哈德遜沿岸，幕後主掌的大祭司卡爾拉格斐，讓從選址、靈感而起的一切商業或非商業考量變得合理，這也正是CHANEL的高明之處。

融入象形符號

在〈Egypt Egypt〉的合成電子樂音中，披著寬大斜紋軟呢外套的模特緩緩步出，熟悉的套裝輪廓，被那時埃及男子穿著的Shendyt裹身短裙取代，貫穿系列的打底白色針織洋裝，為整體拉出纖細的身形線條。俯首即是的金色，象徵著太陽及黃金，含有復活、再生的寓意，如今被Lesage工坊的工匠們織入斜紋軟呢中，皮革包邊及衣領，亦似金箔包覆般閃閃發亮。

「菲爺」菲瑞威廉斯換上飾有璀璨珊瑚、金石的金黃色針織衫，護甲般的囂張造型，像是復刻了法老王的千秋盛世，雙腿塗著金漆的豔后們，在聖甲蟲、金字塔及楔形文字的刺繡、珠飾守護下，神祕且風揚跋扈。青金石色、赭黃色、深紫色、珊瑚橘紅等主題交替現形，閃爍燦爛奪目的光芒，而兩款印有法國藝術家Cyril Kongo塗鴉印花的洋裝，把紐約街頭上可見的「象形符號」融入系列當中，搭配丹寧褲裝及1920年代裝飾藝術（Art Deco）風格的服飾珠寶，又一次清晰演繹出名為CHANEL的摩登精神。

演繹摩登精神

場邊星光陣容齊聚，品牌大使潘妮洛普克魯茲、瑪格羅比、周迅、桂綸鎂等人比鄰而坐，花邊教主布蕾克萊弗莉、茱莉安摩爾等賓客笑臉迎人，記錄曼哈頓島上神話般的一夜。工坊系列，代表了品牌時尚亙久不衰的工藝核心，倘若再加上日前品牌宣布停止使用鱷魚皮、蜥蜴皮等各類珍稀皮革、皮草的消息，讓這個已傳唱百年的史詩故事，依隨時間歷久彌新。

(中國時報)