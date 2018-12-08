耶誕珠寶 跑趴添亮點

2018年12月08日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

卡地亞耶誕季主打金色系列的珠寶飾品與腕表。（Cartier提供）

卡地亞Panthere de Cartier美洲豹玫瑰金腕表，61萬5000元。（Cartier提供）

卡地亞Juste un Clou系列鑽石玫瑰K金手環，36萬3000元。（Cartier提供）

1. De Beers以紅玉髓鑲鑽打造的Enchanted Lotus玫瑰金戒指，23萬8000元。（De Beers提供）

2. 銀座白石主打13顆主石的Baby Ring，有祝福的意義。（Ginza Diamond Shiraishi提供）

3. 玉世家翡翠搭配紅寶石、粉紅剛玉等，打造「紅配綠」的節慶時尚。（玉世家提供）

4. 格拉夫以蝴蝶結打造的紅寶石胸針。（GRAFF提供）

5. 海瑞溫斯頓以紅寶石和鑽石打造的鍊墜。（Harry Winston提供）

6. Tiffany & Co.入門款銀飾系列，售價從數千元起跳。（Tiffany & Co.提供）

7. 林曉同經典「玉熊」在耶誕節換成紅寶石的紅色泰迪熊。（林曉同提供）

8. 蕭邦Precious Chopard 紅寶石鑽表。（Chopard提供）

9. FRANCK MULLER經典優雅的Double Mystery鑽表，295萬7000元。（FRANCK MULLER提供）

1. CALVIN KLEIN Spicy火熱系列手鍊，3900元。（CALVIN KLEIN提供）

2. Folli Follie藝術圖騰Desire Drops耳環，5090元。（Folli Follie提供）

3. THOMAS SABO純銀鍍金耶誕聖母和星芒手鍊，1萬3640元。（THOMAS SABO提供）

4. Swarovski耶誕系列Mayfly戒指，6490元。（Swarovski提供）

5. PANDORA Rose耶誕馴鹿鋯石串飾，2580元。（PANDORA提供）

10. TASAKI的「petit」 balance class鑽石珍珠櫻花金項鍊，6萬400元。（TASAKI提供）

耶誕節是歡慶的季節，出席家庭餐會、歡樂派對，裝扮可不容馬虎，建議可從豔紅、耀金、紅配綠、白色等耶誕主題色調下功夫，輕鬆打造耶誕時尚造型。

高貴奢華

耀金豔紅好喜氣

珠寶鐘表精品在送禮旺季的耶誕檔期，通常會應景推出價格親民的入門商品，或是最具代表性的年度巨作，非常值得入手。

紅色，向來是耶誕最受歡迎且不易出錯的主題色系。蕭邦（Chopard）、格拉夫（GARFF）、海瑞溫斯頓（Harry Winston）在耶誕節主打紅寶石系列珠寶，將自古以來即是能量與智慧的紅寶石，化身為項鍊、戒指、耳環和腕表等，為耶誕佳節更添氣氛。

紅寶石 傳遞能量與智慧

De Beers在耶誕節推出以紅玉髓、青金石、珍珠母貝等彩色寶石打造的Enchanted Lotus鑲鑽戒指，其中以紅玉髓款最為應景。林曉同的經典「玉熊」則在耶誕節檔期換成紅寶石，紅色泰迪熊的造型更添喜氣。FRANCK MULLER經典優雅的Double Mystery鑽表也換上紅寶石時標和鱷魚皮表帶，十分應景。

卡地亞在耶誕節主打金色系的Juste un Clou、LOVE手環和Panthere de Cartier腕表，可以相互搭配，更添時尚感。TASAKI的耶誕形象廣告以紅色為主題，更能襯托鑲上白色珍珠和K金的耀眼光芒。

日本婚戒品牌銀座白石（Ginza Diamond Shiraishi）在耶誕節打造Baby Ring戒指，主石為13款不同意義的彩色生日寶石，用心守護愛人和摯友，是耶誕禮的最佳選擇。

除了高價精品，Tiffany & Co.入門款的銀飾系列售價從數千元起跳，售價實惠又有品牌的藍色禮盒包裝，向來是送禮的最愛，除了銀飾，品牌辨識度極高「T」、「T Two」系列等鑲鑽金飾也很推薦。

玉世家以綠色的蛋面翡翠搭配豔紅色的紅寶石、粉紅剛玉等打造「紅配綠」色調的花朵風戒指，充滿節慶氣氛。

輕奢浪漫

節慶元素最討喜

輕奢珠寶品牌PANDORA在耶誕節推出應景飾品，以喜慶的金銀色系為主，主題也緊扣耶誕氣氛，包括耶誕老公公、馴鹿、小熊等，十分討喜可愛。

施華洛世奇（Swarovski）以雪花、花葉等意象圖騰的水晶飾品，詮釋奢華浪漫的耶誕主題。Folli Follie在冬季全新推出的Desire Drops輕珠寶系列，以充滿藝術感的圖紋詮釋哥德時尚。THOMAS SABO則以宗教感濃厚的十字架、聖母像、星芒圖騰等，詮釋充滿拜占庭文化的龐克時尚。

近年主打腕表飾品的時尚品牌CALVIN KLEIN，也在耶誕推出金銀色系的飾品，風格簡約時尚。

(中國時報)