耶誕珠寶 跑趴添亮點

耶誕節是歡慶的季節，出席家庭餐會、歡樂派對，裝扮可不容馬虎，建議可從豔紅、耀金、紅配綠、白色等耶誕主題色調下功夫，輕鬆打造耶誕時尚造型。
高貴奢華
耀金豔紅好喜氣
珠寶鐘表精品在送禮旺季的耶誕檔期，通常會應景推出價格親民的入門商品，或是最具代表性的年度巨作，非常值得入手。
紅色，向來是耶誕最受歡迎且不易出錯的主題色系。蕭邦（Chopard）、格拉夫（GARFF）、海瑞溫斯頓（Harry Winston）在耶誕節主打紅寶石系列珠寶，將自古以來即是能量與智慧的紅寶石，化身為項鍊、戒指、耳環和腕表等，為耶誕佳節更添氣氛。
紅寶石 傳遞能量與智慧
De Beers在耶誕節推出以紅玉髓、青金石、珍珠母貝等彩色寶石打造的Enchanted Lotus鑲鑽戒指，其中以紅玉髓款最為應景。林曉同的經典「玉熊」則在耶誕節檔期換成紅寶石，紅色泰迪熊的造型更添喜氣。FRANCK MULLER經典優雅的Double Mystery鑽表也換上紅寶石時標和鱷魚皮表帶，十分應景。
卡地亞在耶誕節主打金色系的Juste un Clou、LOVE手環和Panthere de Cartier腕表，可以相互搭配，更添時尚感。TASAKI的耶誕形象廣告以紅色為主題，更能襯托鑲上白色珍珠和K金的耀眼光芒。
日本婚戒品牌銀座白石（Ginza Diamond Shiraishi）在耶誕節打造Baby Ring戒指，主石為13款不同意義的彩色生日寶石，用心守護愛人和摯友，是耶誕禮的最佳選擇。
除了高價精品，Tiffany & Co.入門款的銀飾系列售價從數千元起跳，售價實惠又有品牌的藍色禮盒包裝，向來是送禮的最愛，除了銀飾，品牌辨識度極高「T」、「T Two」系列等鑲鑽金飾也很推薦。
玉世家以綠色的蛋面翡翠搭配豔紅色的紅寶石、粉紅剛玉等打造「紅配綠」色調的花朵風戒指，充滿節慶氣氛。
輕奢浪漫
節慶元素最討喜
輕奢珠寶品牌PANDORA在耶誕節推出應景飾品，以喜慶的金銀色系為主，主題也緊扣耶誕氣氛，包括耶誕老公公、馴鹿、小熊等，十分討喜可愛。
施華洛世奇（Swarovski）以雪花、花葉等意象圖騰的水晶飾品，詮釋奢華浪漫的耶誕主題。Folli Follie在冬季全新推出的Desire Drops輕珠寶系列，以充滿藝術感的圖紋詮釋哥德時尚。THOMAS SABO則以宗教感濃厚的十字架、聖母像、星芒圖騰等，詮釋充滿拜占庭文化的龐克時尚。
近年主打腕表飾品的時尚品牌CALVIN KLEIN，也在耶誕推出金銀色系的飾品，風格簡約時尚。
(中國時報)