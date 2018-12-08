林嘉綺精采展演－伊林×台北時裝周

伊林名模林嘉綺身穿設計師潘怡良設計的優雅禮服，為台北時裝周開幕大秀氣勢壓軸。（台北時裝周提供）

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中國時報
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首屆台北時裝周大秀中，集結了近40位台灣服裝設計師首度同台。（台北時裝周提供）

首屆2018台北時裝周日前於台灣戲曲中心揭幕，這場共為期4天的時尚盛會，背後由文化部、經濟部等5個相關部門跨部會主導，並集結包括台灣服裝設計師協會等6大業界團體鼎力相助。開幕當晚，更由伊林名模林嘉綺領軍強大模特陣容獻出大秀，展演近40位台灣設計師作品，凸顯本屆「看見自己‧獨特的樣子」之精神。

近40位設計師作品同台

擔任首屆台北時裝周代言人的女星楊謹華及歌手盧廣仲，也以盛裝出席開幕活動紅毯。楊謹華身著一襲設計師Ray Chu朱柏諺綠色條紋洋裝性感亮相，挑戰與私下不同的服裝風格，帶點搞怪幽默的盧廣仲，則選穿英國潮牌PALACE的汽車印花咖啡色燈芯絨褲裝現身，表達心中時尚即為用善意創造生命中美感的想法。

由知名劇場導演李小平擔任總導演的開幕大秀，將伸展台轉為極具意義的8字造型，搭配背景高低投影堆疊出的山脈、河海，重現台灣壯麗的地理景觀。當晚活動分為「陽光下的彩虹」、「烈日古道」等12個階段主題，且分別依照不同設計師服裝段落，搭配現代舞或歌仔戲等表演藝術，讚揚豐富多元的本土文化。

李千那跨刀壓軸

時裝周首日，包含UUIN、SILZENCE men等4個國內設計師品牌大秀輪番登場，由劉子超、劉燕純及林宏諭等3位設計師操刀的新興品牌UUIN，擅長自日常生活為主題，2019春夏系列就以「小公園」為靈感，並將秀場營造出如公園般的優閒氛圍，還請到女星李千那為大秀跨刀壓軸。而由知名策展人陳俊良主理的「東裝男服SILZENCE men」，2019春夏系列選用「墨白」命題，伊林男星余秉諺亦為品牌換上饒富東方情懷的全白褲裝重返伸展台，展示寬廣寧靜的文人氣宇。

(中國時報)

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