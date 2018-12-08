KPM名瓷登台 藏家搶購

2018年12月08日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

國裕總經理錢秋華在台耕耘藝術市場不遺餘力，將國際名瓷引進台灣，提升藏家鑑賞力。（盧禕祺攝）

KPM柏林皇家瓷器藝術饗宴登台，由國裕董事長欒謹國、總經理錢秋華攜手KPM CEO李可等嘉賓出席盛會。（盧禕祺攝）

KPM柏林皇家瓷器藝術饗宴登台，活動現場珍稀瓷器吸引藏家慕名而來。（盧禕祺攝）

國裕生活旗下代理「KPM柏林皇家瓷器」，品牌1763年由腓特烈大帝創立，以布蘭登堡選帝侯紋徽上的藍色權杖作商標，KPM從此成為全球代表性的皇家外交贈禮，喜迎耶誕佳期，國裕特別推出KPM王者御瓷特展，吸引台灣藏家爭相收藏，甚至許多人看到照片就下單，其熱門程度可見一斑。

KPM名瓷登台，包括「安哈特火車站」花瓶，其瓶型源自1833年KPM首度發表的玫瑰手柄花瓶，整個瓶身360度描繪出安哈特火車站昔日巴洛克的典麗外觀；「花果情維多利亞」花瓶由1860年由KPM塑型大師朱利斯·威廉·曼特設計，以紀念嫁給普魯士腓特烈的英國維多利亞公主命名。

這些瓷器都是此次展出的矚目焦點，另外還有「四季交響曲花瓶」、「貴族莊園花瓶」、「百花倩影花瓶」、「柔情蜜意花瓶」、「柏林戀曲1912壁畫」、「王者聖殿壁畫」、「百花爭妍壁畫」、「繽紛海底餐具組」、「豐收聚寶盆」、「庫爾蘭美好時光點心架」、「玫瑰花園茶葉罐」、「庫爾蘭莓果餐具組」等稀世作品，11日起至18日，在遠東SOGO台北忠孝館12樓活動會館。

(中國時報)