120攤位吸引2500人爭搶 韓總就職日 經濟起跑時

2018年12月09日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

準高雄市長韓國瑜就職典禮移師愛河畔，宣示力拚愛情產業鏈，振興觀光決心。（本報資料照片）

就職大典商機！ 攤商擺「河東路」 共120攤

準高雄市長韓國瑜就職典禮25日將在愛河畔登場，120攤位8日抽籤，吸引2500人爭搶；出席貴賓廣邀百工百業，如華邦電董事長焦佑倫、球星王建民、前市長謝長廷等人確定會受邀出席，就職典禮更像「高雄市府」法說會，穩定企業投資信心，爭取「潛在客戶」，宣示拚經濟瞄準全台灣、放眼國際。

焦佑倫王建民 百工百業觀禮

就職典禮在河東路、民生路底愛河地標「鰲躍龍翔」舉行，料吸引近3萬人參加。不過受限場地，貴賓名單訂1500人，邀誰出席才不致厚此薄彼，讓團隊傷透腦筋。目前各界推薦口袋名單逾2000人，將逐一接洽過濾。

本報取得最新貴賓名單主要以企業、觀光業為主，顯示韓國瑜將以CEO角色拚經濟，把高雄帶向全台首富目標，兌現「人進得來，貨賣得出去」，向國內企業信心喊話，也向國際潛在客戶招手。

在高雄投資的知名企業，包括華邦電董事長焦佑倫、長春集團總裁林書弘、董事長李炳煌、鴻海董事長郭台銘等都將出席。

觀光旅遊業代表有美食家胡天蘭及梁幼祥、萬豪酒店執董劉恒昌、鳳凰旅行社董事長張巍耀、易遊網董事長陳甫彥等，有如昭告市民「人將走進來了」；食品類有桂格食品董事長曹德風、大成長城公司董事長韓家宸、天鵬煎餅董事長吳重政，從中可嗅出韓想打造美食之都及衝刺觀光決心。

謝長廷吳敦義 老市長回娘家

政界還邀請歷任高雄市長「回娘家」，除現任代理市長許立明出席交接典禮外，謝長廷、吳敦義均確定出席，陳菊還在邀請中；至於曾任代市長的對手陳其邁，衡量其心情未邀請。

選前挺韓的藝人白冰冰、音樂大師劉家昌、鄭進一都不缺席，名作家蔣勳也會到場，原本做為見證韓國瑜愛情產業鏈首發式，「韓粉」瓊瑤也受邀，但她因身體不適缺席，不過在臉書表示，相當開心受邀，「雖不能前往，心嚮往之」，也將送一套全集給市長夫婦；體壇代表則有旅美球星王建民、桌球一哥莊智淵。

粉絲瓊瑤想來 礙於身體不適

就職選愛河畔自是呼應愛情產業鏈，象徵活絡觀光從愛河出發。河東路開放120攤位，重現「國瑜夜市」，吸引2500人排隊抽籤，綿延2公里，中籤機率僅0.048％，知名攤商杏仁哥、「韓冰」、香腸瀑布等成為幸運兒，顯示真是「韓總就職日，經濟起跑時」。至於外傳攤商轉租行情破萬，觀光局駁說將嚴加稽查，不符資格就撤攤。

(中國時報)