巴黎黃背心爆衝突 逾700人被逮

2018年12月09日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

「黃背心」示威！凱旋門成戰場

法國「黃背心」示威8日進入第4個周末，擔心燒車砸搶事件再現，當局嚴陣以待，在全國部署近9萬警力，光首都巴黎就多達8000警力戒備，並出動12輛裝甲車。在地標凱旋門與香榭麗舍大道，鎮暴警察與示威者爆發衝突，警方不僅用催淚瓦斯驅散群眾，也以盾牌阻擋示威者向前推進。

聲東擊西 示威者挺進總統府

擔心受波及，部分地鐵站、商店、博物館、艾菲爾鐵塔8日關閉1天，多場球賽與演唱會押後或取消，造成市民與觀光客極大不便。

在巴黎，超過5000名示威者聚集，他們先在凱旋門聚集再沿香榭麗舍大道遊行，被警察阻止，部分示威者改道，企圖向總統府愛麗榭宮挺進，遭鎮暴警察發射催淚瓦斯驅散，現場煙霧瀰漫，已知超過700多名示威者遭拘押。

警方除出動大批警力和裝甲車戒備，並在香榭麗舍大道、巴士底廣場等示威地點及火車站加強盤查，以免極端或暴力分子滲入。其他地方的警察則試圖阻止民眾登上前往巴黎的火車馳援。

總理菲利普在全國電視講話中強調，政府會盡一切方法避免黃背心運動釀成暴動。但與警方多次交鋒的黃背心示威者，這次與警方大玩捉迷藏，一邊宣布放棄香榭麗舍大道等地標集結抗議，一邊聲東擊西，向所有權力象徵地段挺進，包括議會、政府部門等多達19個重地。警方疲於奔命，在所有可能被示威威脅的地方都部署重兵。

根據情報，有極端暴力分子會滲入8日示威，警方因而加強對穿著黃背心路人的盤查，沒收所有疑為暴力攻擊的工具，包括鐵錘、木棍、鐵棒等，並沒收一些用來防禦催淚瓦斯的潛水鏡與面罩。部分地鐵站、商店、羅浮宮博物館、著名觀光景點全部關門，以防被劫或被砸。

擔心波及 地鐵站羅浮宮關門

除法國，鄰國比利時及荷蘭也出現黃背心示威，比利時首都布魯塞爾數百名警員在市中心及歐盟機構外戒備，防止示威者衝撞。

法國自上月中爆發示威，釀成暴亂、警民衝突及縱火等，導火線是不滿調漲燃油稅，其後演變為大規模反政府示威。即使總統馬克洪近日宣布停止加徵燃油稅，仍未能平息民怨。示威者伯努特（Herve Benolt）說，「我們來巴黎只想有人聽取訴求。」他要求政府提高國民的消費能力及增加富人稅。

(中國時報)