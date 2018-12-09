滬北雙城論壇 周波領銜

2018年12月09日 04:10 中國時報 楊佳穎 ／台北報導、影音編輯／ 張沛歆 林勁傑、／台北報導、影音編輯／

上海代表團將由上海市委常委、常務副市長周波率團出席雙城論壇。（中新社）

出身墨綠！ 柯P：兩岸一家親是務實處理

台北市與上海市「雙城論壇」將於20日在台北登場，據來自台北市府的消息，本次上海代表團將由上海市委常委、常務副市長周波率團出席。由於這是台灣九合一大選後最高層級的兩岸交流活動，因此別具意義，可視為兩岸關係融冰的第一步。本次論壇圍繞「循環經濟」，北滬兩市將在大健康、文化、公共住宅、都更及垃圾分類等領域交流經驗。

論壇聚焦循環經濟

周波為1962年出生，上海人，19屆中共中央候補委員，過去工作經驗均在上海；曾任上海華誼（集團）公司總裁、上海市外經貿委（外資委）主任，上海市政府副祕書長、市發改委主任及副市長等職。

雙城論壇自2010年展開後，於台北及上海兩地輪流舉辦，至今邁入第9屆。回顧歷屆東道主為台北時，除2010年首屆由時任上海市長韓正親自出席外，在2012及2014年分別由時任上海市副市長姜平與屠光紹代表出席，2016年則由層級更高的上海市委常委、統戰部長沙海林以「上海市長代表」身份赴台出席雙城論壇。

因此，本屆由身兼上海市委常委、在上海8個副市長中排名第一的副市長周波出席，這也創下自雙城論壇首屆(市長韓正)之後，滬方來台與會的最高層級。顯見大陸對本次雙城論壇的重視。

李文輝踩線團抵台

本次論壇相關事宜將由上海市台辦主任李文輝9日帶隊抵台的「踩線團」，與台北市政府大陸事務小組執行長饒慶鈺作最終商定。據了解，李文輝等8名上海市台辦官員抵台後，下午1點旋即赴台北市政府拜會市府大陸小組並洽談城市交流業務與論壇事宜；而後參訪台北市立美術館，接著前往士東市場，了解台北市公有市場改造計畫；晚間則前往捷運中山地下書街參觀。

互信互助深化合作

這次雙城論壇以「循環經濟」為重點，將透過交流研討，推動台滬兩市在大健康、文化、公共住宅與都市更新、環衛（垃圾分類）等方面經驗分享和交流，進一步深化兩市各領域的交流合作。而歷屆論壇多在年中舉行，但今年適逢九合一選舉，早在7月北市府大陸小組就已定調，延至選後才辦。

國民黨發言人洪孟楷表示，雙城論壇行之有年，較屬於地方政府層級的事務，國民黨樂見兩岸和平穩定發展，任何交流只要能有助於互信、互助合作，都樂觀其成；至於將來泛藍15縣市長跟對岸的城市交流，在九二共識、一中各表原則下，能有更多交流、互信及發展，也都樂觀看待。

(中國時報)