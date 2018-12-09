交流典範 兩岸一家親基調不變

2018年12月09日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

第9屆「台北－上海雙城論壇」將於20日登場，台北市長柯文哲定調「態度與前幾屆不變」，換言之，即兩岸一家親基調不變，兩岸學者、大陸工作小組成員分析，此論壇如順利舉辦，對其他縣市也許會有啟發作用，未來可藉此為範本和大陸城市交流。

早在7月份，北市府已在府內大陸工作小組會議定調，今年雙城論壇避開九合一選舉，待選後再辦，果然市長柯文哲順利連任後，第一個上班日就宣布雙城論壇要在本月20日登場。

柯文哲也在被媒體追問時表示，「今年我的定調，柯文哲還是柯文哲，台北還是台北，雙城論壇就是雙城論壇」；親柯幕僚解讀，這言論意思是，即便目前講稿沒正式完稿，無法明確得知柯文哲是否再提「兩岸一家親」，但柯過去已經不斷重申雙方應該秉持兩岸一家親、「五個互相」，這樣基調今年仍不改變。

北市府大陸工作小組成員、實踐大學博雅學部副教授賴岳謙指出，今年雙城論壇是選後各縣市所辦的第一個兩岸城市論壇，各縣市首長都在看柯文哲會怎麼辦；進一步來說，國民黨籍縣市首長多承認九二共識，而柯文哲在兩岸一家親定調下，既不會去談九二共識，但也不會特別傾向於民進黨的理念，這正可以給綠營首長作為未來和大陸城市交流參考，如果也願意認同此基調，或許雙方就能有更多交流。

淡江大學中國大陸研究所副教授、兩岸關係研究中心主任張五岳則分析，柯文哲順利連任，加上此次選舉結果藍營拿回多個縣市執政權，對北京來說，「對兩岸關係的發展是持正面評價、肯定的」，既然無論從兩岸關係大環境、上海台北之間的互信基礎兩方面來看，都沒有太大問題，大陸與台北市應該都會讓此次論壇在以往基調下，照舊、順利舉辦。

張五岳也說，在此情況下，北京方面可能也會預期和台灣更多縣市乃至於直轄市，未來更強化交流，例如中南部縣市可針對觀光旅遊、農漁產品行銷等。

(中國時報)