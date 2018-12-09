選後起手式 兩岸溫度計

2018年12月09日 04:10 中國時報 陳君碩

雙城論壇將於20日登場，這是九合一選舉後兩岸首場正式的城市交流，極具指標意義，選前兩岸低迷，外界本不奢望大陸來台官員層級會提高，但選後國民黨大勝，氣氛完全不同，不只大陸派出的層級比過去高，過去不時阻撓大陸官員學者來台的陸委會，也正面看待此次交流，並稱會開大門走大路，雙方都微調過去做法，也讓這場論壇像是兩岸關係的溫度計，對接下來的其他兩岸城市交流，具有示範作用。

兩岸關係從2016年5月民進黨執政以來，官方溝通中斷，本被認為是一年一度的國共論壇，在連辦11年後，不斷順延，2017年首次中斷，今年2018年估計沒戲；學術領域交流也不再允許公開出現「紅綠」對話，有半官方色彩的亞太基金會不再是陸方願意合作的對象，改轉向與淡江、文化大學等高校合辦研討會，今年7月在青島舉行的大陸涉台學術圈年度盛事「三台會」(中國社科院台研所、全國台研會、全國台聯)，國台辦僅派副局長出席，「三台」的三位首長全缺席，層級明顯降低，當時還引起議論。

這兩年多來，兩岸在多個領域的交流，遭遇中斷、順延、降級，快成了新常態；但在九合一大選後，民意翻轉，藍8縣市一下爆增為藍15縣市，城市交流將是未來大陸對台工作重心，而此次雙城論壇就是選後的首場交流，象徵一個新開始，自然要做出不同。

對大陸而言，對兩岸城市交流基本持正面看待，但必須在對兩岸交流性質有「正確認知」的基礎上。相較過去幾屆論壇，上海派的是市委統戰部長或副市長，此次改派排序第一的常務副市長周波，層級升高，就是要傳遞兩岸城市交流進入了新時期。

對蔡政府而言，在選舉結果揭曉後，即便嘴上不承認，但或多或少也體認到民眾對兩岸政策的不滿，因此對照陸委會2月時曾拒絕上海台辦主任李文輝來台、10月中不讓上海台辦副主任李驍東入境，這次就大方放行，陸委會主委陳明通日前還說，雙城論壇屬政府支持的城市交流政策，所以會「開大門走大路」。

雙城論壇是選後兩岸互動的「起手式」，北京考量到的絕不僅止於台北上海的雙城關係，這也將成為接下來高雄、台中、新北乃至其他藍營縣市，與大陸開展交流的新範例。

(中國時報)