台商樂見 學者拋雙港論壇

今年雙城論壇將以「循環經濟」為主軸，另針對都更、環保、文化等主題舉辦分論壇。圖為台北市律動舞蹈推廣協會社區藝術團隊首次在上海演出。（中新社）

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中國時報
／上海報導

外界關注許久的台北上海「雙城論壇」於20日在台北召開。上海市台協會長李政宏表示，雙城論壇行之有年，今年或考量到九合一大選，移到選後舉辦；他除對兩岸城市交流持續進行感到開心，今年議題聚焦如大健康、互聯網與環保議題覺得很好，讓企業家能透過該平台探索新經濟情勢下的商機，包含他本人今年也會參加。

今年雙城論壇訂定「循環經濟」主題，上海社科院世界經濟研究所研究員盛九元說，台北、上海都是大城市，當城市達到一定發展，經濟面想發揮更強勁的帶動力道時，循環經濟的發展就顯得很重要，認為今年的主題選擇非常切合實際，也能起到示範功效。

選後各地藍營縣市首長表態加強城市交流，未來上海如果擴大對台城市交流，李政宏表示，從台商角度自然是樂見其成。他曾經提出雙港論壇的概念，以目前上海全球第一大出口港地位，高雄擁有曾經全球排名前三的港口，應該有很多值得探索的議題。

李政宏認為，台北與上海雙城交流已有很深基礎，在深度交流基礎上，可對基層單位交流如上海各區或台灣的里長等層級進一步深化。

李政宏指出，雙城面臨人口老化議題，長照可以共同取經，上海有自己的經驗，台北也探索出例如社區照護模式，可藉經驗交換提升彼此；另在青創與文創議題上，也可以整合台灣創新動能與上海廣大市場進行互補。

上海華東師範大學兩岸關係與區域發展研究所副所長包承柯認為，九合一選舉結果，這麼多城市出現政治態度變化，大陸勢必會考慮加強與城市間的交流，雙城論壇正好處在選後的一個快速反應，起到一個帶頭示範作用，他看好兩岸城市交流趨勢方興未艾。

(中國時報)

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