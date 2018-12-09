論壇8年有成 簽30項備忘錄

2018年12月09日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

「台北－上海雙城論壇」今年邁入第9屆，攤開2010年至2017年前8屆論壇成果，雙方總計簽署30項協議暨合作備忘錄，其中最為人所知的，莫過於2010年首屆論壇促成台北松山機場－上海虹橋機場直航，以及2014年論壇後，上海市參考台北市1999市民熱線，創設「上海12345」市民服務熱線等。今年雙城論壇將以「循環經濟」為主軸，另針對都更、環保、文化等主題舉辦分論壇。

今年雙城論壇預計20日登場，主辦方台北市19日晚間先在圓山飯店設宴，20日主論壇、分論壇於晶華酒店舉辦，另將安排市政參訪行程。上海市台辦主任李文輝、副主任李驍東等8名官員9日訪台，展開3天2夜「會前會」，北市府表示，將由大陸工作小組參議饒慶鈺接待，雙方討論確定出席人數、維安需求等；另據了解，上海代表團預計10日上午與市長柯文哲碰面。

由於此次論壇以「循環經濟」為主題，都發局長林洲民將擔綱主要報告的任務，介紹循環經濟如何在台北市公共住宅、公辦都更的設計規畫中實現；至於分論壇主題，則需待上海代表團抵台後，雙方再做最後磋商、確認。

雙城論壇是兩岸大城市台北市、上海市之間的交流而別具意義，論壇達到的成果也不容小覷。其中，最經典的莫過於2010年首屆論壇舉辦時，時任台北市長的郝龍斌在參訪途中，向時任上海市長的韓正提到「希望早日直航」，韓正回覆「我向你保證做到」，事後果然促成虹橋到松山的班機直飛。

又如2014年上海代表團來台，看見台北市有1999市民熱線後，也回到上海推出「12345市民服務熱線」；甚至因為上海多次來台取經YouBike經驗，使大陸許多城市也得知台北市有YouBike，泉州市後來乾脆直接找相同廠商到當地設站，無論車型、站體和租借模式都與台北市一樣；此外還有雙方推動賽事交流、移地訓練、區政和學校的交流等。

(中國時報)